В Госдуме предложили изменить правила взыскания долгов
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В Госдуме предложили изменить правила взыскания долгов

В Госдуме предложили изменить правила взыскания долгов

Организация, которая выплачивает гражданину-должнику заплату, пенсию или стипендию, удерживая с него доходы по исполнительному документу взыскателя, должна будет ежемесячно сохранять должнику сумму прожиточного минимума, если он подаст соответствующее заявление. Такие поправки в закон «Об исполнительном производстве» планируется внести в Госдуму 27 июля, рассказала «Парламентской газете» один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

С 1 февраля вступил в силу закон, который гарантирует, что по заявлению гражданина-должника, поданного в подразделение судебных приставов, ему ежемесячно сохраняют зарплату и другие доходы в размере прожиточного минимума после взыскания долгов на основании судебных актов. Для расчета используют прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России или показатель, установленный в регионе для соответствующей категории, например, пенсионеров, если эта сумма больше. Обязанность обеспечивать сохранение необходимой суммы возложена на судебных приставов, банки и другие кредитные организации, указано в пояснениях к законопроекту.

Но это не распространяется на случаи, когда взыскатель отправляет исполнительный документ напрямую в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, пенсию, стипендию или другие периодические выплаты, минуя службу судебных приставов и банки. По закону «об исполнительном производстве» это возможно, когда сумма долга не больше 100 тысяч рублей.

В таком случае с человека могут удерживать по исполнительному документу половину дохода, не оставляя прожиточный минимум. Например, не защищены пенсионеры в случае, когда взыскатель предъявляет исполнительный документ ​ в пенсионные органы, отметили авторы инициативы.

Поэтому депутаты подготовили законопроект, по которому в случае, когда взыскатель предъявляет исполнительный ​ документ в организацию, выплачивающую гражданину-должнику зарплату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи, организация при взыскании долгов будет обязана ежемесячно сохранять за должником сумму прожиточного минимума. Это будут делать на основании заявления самого должника.

При этом сохраняется ограничение, уже установленное законом «Об исполнительном производстве». Сумму прожиточного минимума не должны сохранять людям, с которых взыскивают задолженность по алиментам, ущерб от совершенного преступления и некоторые другие долги.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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