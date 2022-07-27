В Херсоне два полицейских подорвались на взрывном устройстве
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В Херсоне два полицейских подорвались на взрывном устройстве

В Херсоне два полицейских подорвались на взрывном устройстве

Патрульный автомобиль с двумя сотрудниками полиции Херсонской области подорвался на самодельном взрывном устройстве. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, взрыв начиненного гайками и болтами взрывного устройства произошел в Таврическом районе Херсона. СВУ было спрятано в куче мусора у дороги на пути следования полицейского автомобиля. Глава областной администрации охарактеризовал полученные правоохранителями травмы как «сложные».

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине в поддержку республик Донбасса, которые попросили о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Большая часть Херсонской области была взята под контроль российских сил в начале марта. В настоящий момент данным регионом временно управляет военно-гражданская администрация.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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