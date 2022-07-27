В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Италии оценили возможность коллапса российской экономики

В Италии оценили возможность коллапса российской экономикиДоцент Университета Боккони Кавакла заявил, что России не грозит экономический коллапс

Доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла оценил возможность коллапса российской экономики. Его слова приводит турецкое издание Daily Sabah.

«Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — заявил Кавакла. Он указал на то, что Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, так как крупные экономики, в том числе Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к западным санкциям. «Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть еще больше помог ей», — добавил доцент.

Издание также отмечает, что у России есть огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт. Это ускорило дедолларизацию ее экономики и привело к укреплению рубля.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв назвал три основных шага, которые нужно сделать властям России для возобновления роста экономики. По его словам, для этого необходимо восстановление импорта, научно-технологическое развитие и повышение уровня жизни людей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
В Италии оценили возможность коллапса российской экономики
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Географию спецоперации на Украине предложили расширить
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Крысы
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое решение
Отец случайно прочитал переписку дочери с друзьями и принял непростое
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в Россию
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в
Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у юмориста
Максим Галкин распродает свой автопарк: какие автомобили были у
Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15 фото)
Необычные статуи, которые могут застать любого туриста врасплох (15
«Вторая Ани Лорак»: украинскую певицу Яну Соломко травят свои за жизнь в Москве
«Вторая Ани Лорак»: украинскую певицу Яну Соломко травят свои за
Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
Сенаторы в США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из
Когда понадобится перевозка тела покойника?
Когда понадобится перевозка тела покойника?
76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже
76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от Лыжина" об Античности и "историческом шок-контенте"
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире

Еще по теме

Правительство приготовилось к обвалу нефтяных цен
В РАН спрогнозировали рекордный рост экономики РФ
Bloomberg: в 2017 году РФ ждет экономический подъем и "любовь инвесторов"
Россию ждет экономический подъем и «любовь инвесторов», — Bloomberg