В компаниях появятся подразделения информационной безопасности

Кабмин утвердил типовое положение, согласно которому в организациях будут созданы подразделения по обеспечению информационной безопасности. Такое постановление правительства от 15 июля 2022 года № 1272 вступает в силу 27 июля.

Документ разработан во исполнение майского указа президента Владимира Путина об обеспечении информбезопасности. Согласно новым нормам, руководители различных ведомств и организаций, созданных на основании федеральных законов, должны создать структурное подразделение по информационной безопасности или возложить соответствующие функции на уже действующий отдел. Руководитель должен назначить заместителя организации, который будет курировать это направление.

Подразделение определит уязвимость информационных систем и программного обеспечения, займется предотвращением утечки информации, выявлением киберугроз, поддержанием деятельности компании в случае кибератак.