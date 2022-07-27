В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации из игры

Вадим Карасев





До релиз Destroy All Humans! 2: Reprobed остается около месяца — проект станет доступен игрокам уже 30 августа 2022 года. Разработчики игры все охотнее делятся информацией, представляя новые трейлеры.

Сегодня был опубликован трейлер Destroy All Humans! 2: Reprobed, в котором показывают локации из игры. В этом трейлере игрокам демонстрируют Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму и Солярис. Ранее разработчики показывали геймплей с локальным кооперативом в игре.

Watch this video on YouTube

Напомним, что выходит игра Destroy All Humans! 2: Reprobed только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.