В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации из игры
Сегодня, 02:20 Вадим Карасев
До релиз Destroy All Humans! 2: Reprobed остается около месяца — проект станет доступен игрокам уже 30 августа 2022 года. Разработчики игры все охотнее делятся информацией, представляя новые трейлеры.
Сегодня был опубликован трейлер Destroy All Humans! 2: Reprobed, в котором показывают локации из игры. В этом трейлере игрокам демонстрируют Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму и Солярис. Ранее разработчики показывали геймплей с локальным кооперативом в игре.
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Напомним, что выходит игра Destroy All Humans! 2: Reprobed только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.
По материалам: newxboxone