В Новороссийске быдло-девушки напали на сотрудниц магазина (2 фото + 2 видео)

Вадим Карасев

Когда мы говорим такие слова, как "быдло", "гопник" и прочие синонимы, то на ум сразу приходит образ сомнительного, грубого и агрессивного паренька в спортивном костюме, сидящего "на кортонах" с пивом и семечками. Но в данную категорию можно смело отнести и представительниц "прекрасного пола". Это доказали местные девочки-подростки из Новороссийска, которых застукали на воровстве в магазине. Сначала их отпустили с миром, но те оскорбились и решили вернуться, чтобы устроить разборки. Они напали на сотрудниц магазина, а одна из них даже начала качать права и кичиться "юридическим образованием".