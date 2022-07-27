В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50

В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50

В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50


В Сенат США внесли на рассмотрение законопроект, призванный освободить транзакции с цифровыми активами на сумму до $50 в эквиваленте от налога на прирост капитала. 


Авторами документа стали сенаторы Пэт Туми и Кирстен Синема.


В случае принятия документ освободит от уплаты налогов мелкие покупки за криптовалюту. Лимит в $50 в дальнейшем могут корректировать на размер инфляции.


Законопроект не распространяется на  сделки между цифровыми активами и фиатом. Он предполагает, что «все продажи или операции обмена, которые являются частью одной и той же транзакции (или серии связанных транзакций), должны рассматриваться как одна продажа или обмен».


В настоящее время пользователи криптовалют в США по закону обязаны сообщать о доходах, полученных в результате операций с цифровыми активами. Другими словами, регуляторы рассматривают криптовалюту в первую очередь как инвестиционный инструмент, а не как платежное средство.


Сообщество, в частности Coin Center, Blockchain Association и Association for Digital Asset Markets поддержало инициативу сенаторов.



Напомним, порог в $50 по налогообложению криптотранзакций также содержится в проекте «Закона об ответственных финансовых инновациях», который эти же сенаторы представили в июне.


Ранее один из его авторов Синтия Ламмис спрогнозировала принятие документа в 2023 году. 


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика криптовалюты, налоги, платежи, сша, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс обвинила мать в издевательствах
"Я чувствую, что меня пытаются убить": Бритни Спирс
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы
Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Юлия Высоцкая призналась, что регулярно сдает анализы
Против Регины Тодоренко ополчилась певица Анастасия Приходько
Против Регины Тодоренко ополчилась певица Анастасия Приходько
Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
У Надежды Бабкиной тяжелый характер, заявил Васильев
В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50
В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции
Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Уехавших за границу россиян предложили обложить налогом
Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации из игры
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с Россией
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены

Еще по теме

В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах
СМИ: в Австрии криптовалюты приравняют к ценным бумагам в целях уплаты налогов
В РФ введут ответственность за незаконный оборот цифровых активов
В Нигерии призвали внести ясность в регулирование криптовалют