В Сенате США предложили исключить из налогообложения криптотранзакции на сумму до $50

В Сенат США внесли на рассмотрение законопроект, призванный освободить транзакции с цифровыми активами на сумму до $50 в эквиваленте от налога на прирост капитала.

Авторами документа стали сенаторы Пэт Туми и Кирстен Синема.

В случае принятия документ освободит от уплаты налогов мелкие покупки за криптовалюту. Лимит в $50 в дальнейшем могут корректировать на размер инфляции.

Законопроект не распространяется на сделки между цифровыми активами и фиатом. Он предполагает, что «все продажи или операции обмена, которые являются частью одной и той же транзакции (или серии связанных транзакций), должны рассматриваться как одна продажа или обмен».

В настоящее время пользователи криптовалют в США по закону обязаны сообщать о доходах, полученных в результате операций с цифровыми активами. Другими словами, регуляторы рассматривают криптовалюту в первую очередь как инвестиционный инструмент, а не как платежное средство.

Сообщество, в частности Coin Center, Blockchain Association и Association for Digital Asset Markets поддержало инициативу сенаторов.

The Virtual Currency Tax Fairness Act of 2022 was introduced with bipartisan sponsors in the Senate today. https://t.co/U3lVEQp22R