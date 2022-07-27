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В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube

В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTubeСенатор Пушков заявил, что YouTube пользуются около 90 миллионов россиян

В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube. Как заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, видеоплатформой пользуются около 90 миллионов россиян. Его слова передает ТАСС.

«YouTube продолжает блокировать целый ряд российских интернет-ресурсов, но старается, как мы заметили, не блокировать новых, потому что понимает, что это может привести уже к новым серьезным действиям против YouTube. Мы должны с вами отдавать себе отчет, что YouTube пользуются где-то около 90 миллионов граждан России», — заявил Пушков.

Сенатор уточнил, что большинство россиян не используют видеохостинг в политических или идеологических целях. По его словам, в основном россияне пользуются платформой в своей профессиональной деятельности и выкладывают нейтральный контент.

Пушков добавил, что в YouTube присутствует антироссийская тематика, но она не доминирует на платформе. Он указал, что видеохостинг «чистит» запрещенный контент, в том числе экстремизм, терроризм и детскую порнографию, но уделяет этому недостаточно внимания.

В июле Роскомнадзор заявил, что YouTube ведет целенаправленную деструктивную работу в российском инфополе. В Роскомнадзоре отметили, что по требованию ведомства YouTube удалил более 105 тысяч запрещенных в России материалов, но на площадке по-прежнему остаются тысячи опасных материалов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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