В США призвали начать поиск компромисса с Россией по Украине

Вадим Карасев

NYT: США и союзникам следует открыть каналы коммуникации с Россией для поиска компромисса

США и их союзникам следует открыть каналы коммуникации с Россией для поиска компромисса по ситуации на Украине. С таким призывом выступили американские эксперты Сэмьюэл Шарап и Джереми Шапиро в статье для The New York Times (NYT).

«Соединенные Штаты и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны — в тесной консультации с Киевом — начать открывать каналы связи с Россией. Конечной целью должно быть прекращение огня, даже если путь к нему остается неопределенным», — сказано в публикации.

По мнению авторов, пока и Россия, и Запад полны решимости одержать верх над другой стороной на Украине и готовы использовать свои огромные запасы оружия для достижения этой цели, дальнейшая эскалация кажется почти предопределенной.

При этом Шарап и Шапиро отмечают рискованность начала переговоров, пока идут бои. «Это потребует значительных дипломатических усилий, особенно со стороны Украины, при этом успех не гарантирован», — заявили они, отметив, что прямое общение может помочь определить пространство для компромисса и найти выход из ситуации.

«В противном случае эта война может привести к прямому столкновению России и НАТО», — уверены авторы.

«Мы наблюдаем классическую спираль, в которой каждая из сторон считает необходимым наращивать усилия по мере того, как другая сторона начинает добиваться прогресса. Лучший способ предотвратить потерю контроля над этой ситуацией — начать говорить, пока не стало поздно», — заключили эксперты.

Ранее на Украине создали петицию с призывом возобновить переговоры с Россией. Она появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания запретили Украине вести диалог с Россией на основе договоренностей, принятых в Турции. По его словам, Москва от переговоров с Киевом никогда не отказывалась.