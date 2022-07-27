В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
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В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 

В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 

Редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин опубликовал в своем телеграм-канале "Сорока-барокко" пост, посвященный новой digital-обложке американского Vogue. В фотосессии для издания снялась супруга президента Украины Елена Зеленская.

Полдня думаю про эту съемку, от которой вроде все в восторге, и меня не оставляет странное ощущение ее неуместности. Если оставить за скобками момент (действительно важно не забывать про ведущиеся боевые действия), то по крайней мере обескураживают три момента: — это все еще fashion shoot. Я насчитал четыре лука и почти уверен, что в печатной версии будут фэшн-кредиты. Стилист подписан. И два ассистента стилиста. — военные используются как пропсы (это своего рода бутафория или реквизит. — Прим. ред.). Мне казалось, что все давно уже пришли к консенсусу, что так делать нельзя. Ни с пожарными, ни со спортсменами, ни с военными. Особенно сейчас. — почему не украинский фотограф? На Украине огромное количество талантливых мощных фотографов. Почему снимать Бейонсе или Камалу Харис важно афроамериканцам? А жену украинского президента — Энни Лейбовиц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Александр.


Елена Зеленская

В фотосессии Зеленских для Vogue меня смущает только этот кадр. Елена позирует в красивом пальто на фоне расстрелянной техники. Во всяком случае техника тут — смерть. А Елена — все равно остается драматичной моделью Лейбовиц. Слишком постановочно, слишком красиво. Зато это суперкадр. И как он ее сжимает. И сколько напряжения и свежих морщин у них на лицах. Никакого фотошопа: и возраст, и боль — невероятный прорыв в реальность для модного глянца, склонного лакировать действительность и избегать отрицательных эмоций,

— написала в своем телеграм-канале журналистка Анна Монгайт.


Елена и Владимир Зеленские

Энни Лейбовиц 72 года. И она не то что не растеряла свой фантастический дар, она всегда как будто на пике формы. Потому что только гениальные фотографы способны поймать и зафиксировать что-то такое, что не помещается в слова, но требует выражения. Фотографии Олены Зеленской для Vogue, которые сделала Лейбовиц, — невероятны. Я большой фанат Олены, читала и смотрела, кажется, все интервью с ней, до которых можно было дотянуться. Но эти фотографии сказали больше всех текстов и видео,

— написала Катерина Гордеева. 

Елена Зеленская позировала в нарядах украинских брендов Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska и Poustovit. Интервью у первой леди Украины взяла журналистка Рэйчел Донадио. Фотосъемка прошла в аэропорту Гостомеля, а также в штаб-квартире Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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