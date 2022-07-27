Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные Лидерами России

Вадим Карасев

Ведущие университеты страны вводят образовательные программы, разработанные участниками трека "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России".

Все они направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов для самых востребованных отраслей экономики.

В 2022 году Медицинский институт Российского университета дружбы народов объявил набор на новую магистерскую программу "Создание и разработка лекарственных препаратов". Об этом сообщил инициатор и руководитель программы – победитель четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заведующий кафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, доктор медицинских наук Вадим Покровский (Москва).

Это первая магистерская программа на русском языке, охватывающая все этапы создания лекарственного препарата – от исследования механизма действия до выведения на рынок. "У разработчика лекарственного препарата должно быть, с одной стороны, инженерное мышление, основанное на математике, а с другой стороны, хорошая база знаний по органической химии и биохимии. Кроме того, нужны прикладные навыки, касающиеся ранней разработки, доклинических и клинических исследований. У нас по традиции человек учится этому в процессе работы, поэтому в вузах России таких программ не существовало. Но мы решили это сделать. Если честно, собрать весь материал и уложить его в двухлетнюю программу – было нелегко", – отметил Покровский.

Новосибирский государственный университет уже во второй раз выпускает магистрантов, подготовленных по программе "Химическое материаловедение". Инициатором ее создания стал старший научный сотрудник лаборатории № 6 Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, кандидат химических наук Денис Рычков (Новосибирск). В 2022 году молодой ученый победил в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" и теперь задумывается над разработкой новой образовательной программы.

Магистратура "Химическое материаловедение" направлена на подготовку специалистов в области разработки, создания и промышленной эксплуатации новых материалов. "В создании программы, а в последствие и кафедры химического материаловедения НГУ было задействовано очень много преподавателей и сотрудников, при этом крайне важной оказалась поддержка академика РАН Николая Захаровича Ляхова. Это была большая командная работа", – уточнил Денис Рычков.

В 2022 году Балтийский федеральный университет им. И. Канта объявил уже пятый набор на международную магистерскую программу "Функциональные наноматериалы и современные технологии". Она преподается на английском языке и выпускает специалистов с двумя дипломами – российским и европейским (Гданьского политехнического университета). Инициатором создания и соразработчиком программы выступила директор научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ им. И. Канта, кандидат физико-математических наук Валерия Родионова. В четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" она вышла в финал трека "Наука".

"Высокотехнологичные центры и институты сегодня нуждаются в специалистах, которые могут говорить на нескольких научных языках – химии, физики, биологии. Мы делаем ставку на междисциплинарное образование. Это программа возникла как отклик на запросы от российских и международных компаний, а это значит, наши выпускники будут востребованы рынком", – считает она.

В четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" на участие в треке "Наука" было подано более шести тысяч заявок со всей страны: 33 человека стали победителями трека, 18 вышли в суперфинал, девять из них в мае 2022 года вошли в число победителей конкурса.