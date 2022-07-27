Вера Брежнева может остаться не у дел, если уйдет от Меладзе

Слухи вокруг певицы Веры Брежневой и Константина Меладзе продолжают множиться. Блогер и ведущая Алена Жужа рассказала широкой публике, что Константин Меладзе и Вера Брежнева разводятся. Звездная пара пока никак не прокомментировала эти слухи, да и появлялись они уже не один раз. Зато событие комментирует весь шоу-бизнес. Блогер Лена Миро считает, что Вера Брежнева после возможного развода останется ни с чем, ведь все ее творчество держалось на песнях мужа.Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко солидарен с акулой пера. Он убежден, что Константин Меладзе с легкостью создаст аналогичный проект по типу Веры Брежневой, ведь в ней нет ничего уникального, а ее певческие способности — средние. «Я считаю, что она не является неординарной певицей. У нее обычные способности, не особо развит голос. В ней нет чего-то такого особенного — ни в вокале, ни в произведениях», — сказал критик «Экспресс газете».