Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»

Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»
Лена Миро обсудила слухи, которые витают вокруг певицы Веры Брежневой. Блогер Лена Миро обсудила со своими подписчиками в ЖЖ предполагаемый развод Веры Брежневой и Константина Меладзе. Пока ни продюсер, ни певица не подтвердили факт разрыва, однако Лена Миро не исключает, что эти слухи недалеки от истины. Блогер полагает, что артистка не может жить с мужем хорошо, поскольку построила свои отношения с ним изначально нечестно. Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм вспоминала, что чувствовала неверность мужа и позвонила однажды Вере Брежневой, спросив у нее напрямую, что между ними. Та ей соврала, что просто работа, позже оказалось, что это неправда. На тот момент законная супруга композитора носила под сердцем третьего ребенка.
После того, как Меладзе оставил жену с наследниками ради Брежневой, знаменитая блондинка не могла спокойно жить — постоянно ревновала мужа к солисткам коллектива «ВИА Гра». «Я прекрасно помню то время, когда из аккаунта Брежневой в теперь уже запрещенной и экстремистской соцсети пропали снимки Меладзе. Исчезновение фотографий совпало с появлением в «ВИА Гре» хорошенькой и молоденькой Эрики Герцен, в присутствии которой стареющая Вера зеленела лицом. Помню я и слухи о зачистках в «ВИА Гре», производимых Брежневой. Слухи, истории, ничего подтвержденного. Но этих слухов и историй было слишком много, чтобы на них не обращать внимания», — написала Миро в ЖЖ.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителей
Фестиваль Metal Over Russia отменили после жалоб местных жителей
Суд рассмотрит дело ангарчанки, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками
Суд рассмотрит дело ангарчанки, обвиняемой в мошенничестве с
Подборка забавных комментариев (15 фото)
Подборка забавных комментариев (15 фото)
Алина Загитова рассказала, как ее с переломанными конечностями выгнала Тутберидзе
Алина Загитова рассказала, как ее с переломанными конечностями
Екатерина Стриженова резко постарела
Екатерина Стриженова резко постарела
Вера Брежнева может остаться не у дел, если уйдет от Меладзе
Вера Брежнева может остаться не у дел, если уйдет от Меладзе
Лайма Вайкуле прячет волосы под косынкой, после слухов о раке
Лайма Вайкуле прячет волосы под косынкой, после слухов о раке
Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»
Веру Брежневу подозревают в чистках в группе «ВИА Гра»
Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн
Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl
Есть ли у Пьера Нарцисса внебрачный сын?
Есть ли у Пьера Нарцисса внебрачный сын?
Жителей Иркутской области приглашают в Байкальск на ярмарку «Клубничная феерия»
Жителей Иркутской области приглашают в Байкальск на ярмарку
В США призвали начать поиск компромисса с Россией по Украине
В США призвали начать поиск компромисса с Россией по Украине

Топ на сегодня

Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
По мнению Барзикова, Бигриной и Ромашову на проекте больше не место
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с турецкой звездой. Соцсети звезд
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с

Еще по теме

За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Вера Брежнева может остаться не у дел, если уйдет от Меладзе
Экс-супруга Меладзе высказалась о его разводе с Верой Брежневой
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой