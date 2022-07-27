Видео допроса убийцы, зарезавшего 17-летнюю возлюбленную в порыве ревности
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Видео допроса убийцы, зарезавшего 17-летнюю возлюбленную в порыве ревности

Видео допроса убийцы, зарезавшего 17-летнюю возлюбленную в порыве ревности

Вчера в Новосибирске произошла жуткая трагедия — 27-летний Хушнуд Хамроев в порыве ревности убил возлюбленную, 17-летнюю Анастасию Ракову, нанеся ей около 15 ножевых ранений. Убийцу девушки задержали, он дает показания.

Хамроев не стал отрицать свою вину, а во всем сознался. Убийца отметил, что убил любимую из-за нестабильного эмоционального состояния. Следственный комитет России поделился видео с допроса Хушнуда, у которого, к слову, есть судимость за угрозы и причинение вреда несовершеннолетней.

«Задержан за убийство своей девушки. Убил ее ножом», — поделился мужчина, на лице которого не было заметно раскаяния.

Пользователи Сети вовсю высказываются по поводу трагедии и считают, что виновный должен понести самое суровое наказание за столь жестокое преступление.

«У меня ни в 15, ни в 17, ни в 19, ни даже в 21 не было мысли шляться с мужиком явно старше меня. По итогу жива, есть муж и ребенок»; «Боже, страшное горе, сочувствую родителям девушки!»; «Смерти ему я желать не буду. Пусть он до конца своих дней так живет, что мечтать о смерти будет. А девчушку жизнь уже наказала, за то, что головой не думает»; «Надеюсь, ему дадут пожизненное! Такие люди не должны быть рядом с нами!» — негодует публика.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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