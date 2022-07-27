Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина и Ивана Урганта
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Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина и Ивана Урганта

Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина и Ивана Урганта
Ведущий Владимир Соловьев жестко прошелся по артистам. Телеведущий в социальных сетях похвалил Филиппа Киркорова, который приехал в военный госпиталь, а вот действиями Галкина и Урганта остался недоволен. Владимир Соловьев в рамках собственного шоу показал кадры того, как Филипп Киркоров приехал в военный госпиталь в Феодосии и встретился с солдатами. Телеведущий оценил поступок поп-короля и его патриотичный настрой — а также то, что исполнитель позже позвал бойцов и врачей на свой концерт. При этом он вспомнил, что не все поступают как Филипп. «Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И все. Ездит, чего-то делает», — критически заметил телеведущий.
Ответит ли ему Галкин — пока непонятно. Ранее на Максима набросилась другая известная телеведущая Маргарита Симоньян, которая в эфире рассказала о якобы его нетрадиционной сексуальной ориентации. Но юморист не стал комментировать эти выпады, зато ответил Павлу Астахову — известный адвокат предложил «выпороть» экс-звезду. Интересно, что Иван Ургант за последние пять месяцев не критиковал позицию Владимира Соловьева и не обращал внимание на хейт со стороны различных критиков. В отличие от Галкина, который на своих шоу за границей пародирует ведущего телеканала «Россия 1» и шутит по поводу того, что теперь его в Россию не пустят из-за острых высказываний. Максим сейчас находится за границей, а конкретно — в Юрмале, где вместе с Аллой Пугачевой и детьми готовится к концертам. Примадонна ранее сказала, что они вернутся к 1 сентября, но в это мало верят их поклонники. А вот Ургант давно вернулся в Россию и уже провел несколько мероприятий как ведущий. По слухам, его вечернее шоу вернется осенью — именно тогда Первый канал планирует возобновить полноценный эфир. Сейчас развлекательные передачи заменяет информационный канал.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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