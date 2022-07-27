Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области

Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области

Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области

Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" в Херсоне развозят продукты по деревням и малым селам области.

В Каирке Скадовского района жители пришли получать гуманитарную помощь целыми семьями, с новорожденными детьми.


"Детские нам не выплачивают. Власти нет. Село совсем маленькое, 64 двора. Но здесь проживают одинокие бабушки, многодетные семьи, инвалиды. Помощь нам очень нужна. И не только продукты, но и лекарства. Очень хочется поскорее начать получать выплаты", - рассказали жители села Каирка.

Депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия", руководитель гуманитарной миссии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич рассказал жителям, что нужно сделать, чтобы наладить в селе нормальную жизнь. В ближайшее время жители составят списки нуждающихся в выплатах, пенсиях, лекарствах и иных видах помощи. Гуманитарная миссия заберет их, чтобы передать в ВГА Херсонской области и отработать каждое обращение с ответственными структурами. Такой же алгоритм работы будет и в селе Надеждовка Херсонского района.

"Проехали три села за день. Выбрали специально те населенные пункты, в которых еще нет глав администраций. Ситуация не простая. В общении с людьми понимаем, что помогать нужно и важно. И не завтра, а здесь и сейчас. Есть такая поговорка, что одной ладошкой в ладоши не хлопнешь. Просим, чтобы жители на месте формировали актив и этот актив формировал списки по категориям населения: пенсионеры, многодетные, инвалиды. Мы передадим эти списки в Правительство Херсонской области, чтобы всех этих людей включили в систему социальных выплат. Везде нужен контакт с людьми", - рассказал Кастюкевич.

В селе Семеновка Каховского района раздачу гуманитарной помощи организовали рядом с домом культуры. Людей также интересовал вопрос выплат детских пособий, пенсий и единовременной материальной помощи от Российской Федерации. В один из следующих приездов гуманитарный конвой привезет в населенные пункты лекарства. Всего в трех селах волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" раздали порядка 700 продуктовых наборов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств в биткоин-фонды
Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств
Солнечная активность в августе: сколько осталось до первых ударов шестидневного шторма
Солнечная активность в августе: сколько осталось до первых ударов
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых сел и деревень области
Волонтеры гумцентра ЕР в Херсоне доставляют продукты жителям малых
Экшен про постапокалипсис Slaycation Paradise выйдет в середине августа
Экшен про постапокалипсис Slaycation Paradise выйдет в середине
В Горзеленхозе появились первые зеленые вертикальные фермы
В Горзеленхозе появились первые зеленые вертикальные фермы
Огненным знакам следует избегать непомерных трат: денежный гороскоп на август 2022 года
Огненным знакам следует избегать непомерных трат: денежный гороскоп
В США предрекли цепную реакцию на Украине из-за дефолта «Нафтогаза»
В США предрекли цепную реакцию на Украине из-за дефолта «Нафтогаза»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.07.2022 (15 фото)
10 правил хорошего секса, связанных с едой, но очень романтичных
10 правил хорошего секса, связанных с едой, но очень романтичных
Экс-супруга Меладзе высказалась о его разводе с Верой Брежневой
Экс-супруга Меладзе высказалась о его разводе с Верой Брежневой
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Алла Пугачева решила переехать к дочери, пишут СМИ
Алла Пугачева решила переехать к дочери, пишут СМИ

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием

Еще по теме

Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
С начала июня гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч человек
13 оставшихся жителей поселка Пески получили гуманитарную помощь
Активисты ЦРД привезли продукты питания семьям прифронтового района Донецка