«Вторая Ани Лорак»: украинскую певицу Яну Соломко травят свои за жизнь в Москве

Некоторые известные персоны Украины без дела не сидят и составляют список неугодных артистов, которые родились в этой стране. Сюда уже попали Регина Тодоренко, Ани Лорак. И вот теперь в ЧС числится звезда местного «Холостяка» и певица Яна Соломко, выступающая под псевдонимом Soyana.

Соломко активно анонсирует выступления в Москве и предпочитает не озвучивать свою позицию по поводу происходящего в мире. Из-за этого 32-летняя блондинка попала под немилость жителей родной Украины. Так, ее уже сравнили с Ани Лорак, которая, к слову, не встала на защиту родины.

«Вторая Лорак, разочарованы!»; «Какое дно!»; «Ужас!» — пишут Яне расстроенные соотечественники. Но артистка предпочитает не обращать внимания на негатив в свой адрес и работает над творчеством.

Что касается Ани Лорак, то она уже отменила выступления в России, зато ее можно увидеть на корпоративах за границей. Недавно исполнительница засветилась в Армении, где продемонстрировала располневшую фигуру. По поводу действий Лорак уже высказывались многие известные личности.

«Все говорят за Ани. Но при чем тут она? Понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: «Вот, давайте ее лишим народной артистки». А что поменяется?» — сетовал Андрей Данилко, который не намерен осуждать Ани.

Зато от Лорак уже отвернулась близкая подруга, спортсменка Лилия Подкопаева. «Мне иногда кажется, что молчание может быть громким. К сожалению, я так и не дождалась ее мнения, которое многое могло бы означать. Но никто никому ничего не должен. Ты так чувствуешь, это твое право. Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся больше», — негодовала гимнастка.