Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли Xbox, они уже 3 квартала подряд обходят Playstation 5

Вадим Карасев





Microsoft опубликовала результаты за прошедший финансовый квартал, а вместе с тем провела собрание с инвесторами. Доходы Xbox за минувший квартал снизились, но это не мешает консолям Xbox Series X и Xbox Series S оставаться самыми успешными по продажам за всю историю Xbox.

В прошлом году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла уже сообщал, что Xbox Series X и Xbox Series S стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Xbox. Теперь, спустя почти 2 года жизненного цикла консолей, он подтвердил, что это утверждение все еще верное. Наделла отметил, что продажи новых Xbox Series X | S существенно не замедлились с момента их запуска, по крайней мере, по сравнению с прошлыми консолями Xbox.

Сатья Наделла также рассказал, что консоли Xbox уже 3 квартала подряд лидируют на рынке консолей нового поколения, то есть опережают Playstation 5. Но стоит напомнить, что Playstation 5 и Xbox Series X во всем мире в серьезном дефиците, тогда как Xbox Series S значительно доступнее в продаже.