Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?

Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?

Пять лет назад Эльдар Джарахов расстался с блогером Юлией Реш, и с тех пор о его личной жизни ничего не слышно. Певец тщательно скрывает отношения, отказываясь отвечать на любые вопросы. Однако с претенденткой на сердце исполнителя хита «Я в моменте» все же удалось познакомиться.


Эльдар Джарахов пришел на юмористическое шоу в компании таинственной незнакомки. Высокая девушка со светлыми волосами и длинном черном платье называла блогера «любимым», «дорогим», поэтому присутствующие тут же задались вопросом — пара встречается?

Спутница певца еще больше запутала публику, когда начала жаловаться. «Мы уже два года живем вместе. Видимся только дома, совсем никуда не ходим, — мне кажется, Эльдар меня скрывает. И его родственники, и друзья меня не знают», — заявила она.

28-летний музыкант молча слушал претензии и лишь слегка приобнимал подругу. Девушка, поняв, что артист не собирается отвечать, решила прямо спросить, в чем дело. «Ты комплексуешь, котик?» — поинтересовалась незнакомка.

Исполнитель хита «Я в моменте» отшутился, мол, у него много дел и забот. Девушка в свою очередь призналась, что обратилась за помощью к психологу. «Я хожу, лечусь на протяжении нескольких лет. Меня пугает, что у Эльдара кто-то есть. А вообще — у нас теплые отношения, дома мы всегда вместе, но на улице он ко мне не подходит...» — разоткровенничалась избранница Джарахова в YouTube-шоу «Прямая линия».

Певец с улыбкой согласился пройти семейную терапию и переосмыслить свое поведение. Парочка много смеялась и совершала странные поступки, например, Эльдар садился на колени к избраннице, а потом и вовсе запрыгнул к ней на руки.

Действия артиста и незнакомки вызвали подозрения — а не разводят ли они публику? Не исключено, что Джарахов привел на программу фейковую девушку, чтобы попиариться и поднять интерес к своей персоне.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него санкции
Британский журналист Филлипс отреагировал на введенные против него
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации из игры
В новом видео по Destroy All Humans! 2: Reprobed представили локации
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с Россией
Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с
Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери: мнение психологов
Константин Ивлев с молодой супругой улетел на Мальдивы без дочери:
Екатерина Волкова в бикини покрасовалась на яхте
Екатерина Волкова в бикини покрасовалась на яхте
Дочь Марины Зудиной и Табакова нашла настоящее «Простоквашино»
Дочь Марины Зудиной и Табакова нашла настоящее «Простоквашино»
Евгения Медведева рассказала о возобновлении своей карьеры фигуристки
Евгения Медведева рассказала о возобновлении своей карьеры фигуристки
Алексей Панин публично оскорбил известного артиста
Алексей Панин публично оскорбил известного артиста
Евгений Плющенко запечатлелся с подросшими сыновьями на отдыхе в Турции
Евгений Плющенко запечатлелся с подросшими сыновьями на отдыхе в
Что случится с ветрогенератором, если в него попадет молния
Что случится с ветрогенератором, если в него попадет молния
Денежный лунный календарь на август 2022 года
Денежный лунный календарь на август 2022 года

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием

Еще по теме

Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей
Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты
"Оскорбительно и мерзко!": Варнава назвала Милохина и Джарахова "обыкновенными долбоящерами"
Фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» исполняется 40 лет