Зачем Эльдар Джарахов выдал длинноногую блондинку за свою девушку?

Пять лет назад Эльдар Джарахов расстался с блогером Юлией Реш, и с тех пор о его личной жизни ничего не слышно. Певец тщательно скрывает отношения, отказываясь отвечать на любые вопросы. Однако с претенденткой на сердце исполнителя хита «Я в моменте» все же удалось познакомиться.

Эльдар Джарахов пришел на юмористическое шоу в компании таинственной незнакомки. Высокая девушка со светлыми волосами и длинном черном платье называла блогера «любимым», «дорогим», поэтому присутствующие тут же задались вопросом — пара встречается?

Спутница певца еще больше запутала публику, когда начала жаловаться. «Мы уже два года живем вместе. Видимся только дома, совсем никуда не ходим, — мне кажется, Эльдар меня скрывает. И его родственники, и друзья меня не знают», — заявила она.

28-летний музыкант молча слушал претензии и лишь слегка приобнимал подругу. Девушка, поняв, что артист не собирается отвечать, решила прямо спросить, в чем дело. «Ты комплексуешь, котик?» — поинтересовалась незнакомка.

Исполнитель хита «Я в моменте» отшутился, мол, у него много дел и забот. Девушка в свою очередь призналась, что обратилась за помощью к психологу. «Я хожу, лечусь на протяжении нескольких лет. Меня пугает, что у Эльдара кто-то есть. А вообще — у нас теплые отношения, дома мы всегда вместе, но на улице он ко мне не подходит...» — разоткровенничалась избранница Джарахова в YouTube-шоу «Прямая линия».

Певец с улыбкой согласился пройти семейную терапию и переосмыслить свое поведение. Парочка много смеялась и совершала странные поступки, например, Эльдар садился на колени к избраннице, а потом и вовсе запрыгнул к ней на руки.

Действия артиста и незнакомки вызвали подозрения — а не разводят ли они публику? Не исключено, что Джарахов привел на программу фейковую девушку, чтобы попиариться и поднять интерес к своей персоне.