Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе

Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силеСуд ЕС оставил в силе запрет на вещание канала RT France

Суд Евросоюза (ЕС) оставил в силе запрет на вещание канала RT France на территории объединения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Суд ЕС общей юрисдикции отклоняет иск RT France к Совету ЕС об отмене запрета (...) на трансляцию контента», — заявили в инстанции.

Отмечается, что запрет на вещание RT France в ЕС был введен в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее стало известно, что во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета сотрудников RT France из России. Главный редактор канала Ксения Федорова назвала действия банка дискриминацией по национальному признаку.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на трансляцию RT. Такой шаг объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе
Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston Dynamics
Потерявший 7500 BTC британец привлечет к поиску робопсов Boston
Германия столкнется с нехваткой туалетной бумаги из-за дефицита газа
Германия столкнется с нехваткой туалетной бумаги из-за дефицита газа
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные Лидерами России
Ведущие вузы страны вводят образовательные программы, разработанные
Приметы и поверья на 28 июля 2022 года связаны с днем Улиты и Кирика
Приметы и поверья на 28 июля 2022 года связаны с днем Улиты и Кирика
Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли Xbox, они уже 3 квартала подряд обходят Playstation 5
Xbox Series X | S — самые продаваемые консоли Xbox, они уже 3
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля
Пять гектаров леса горит в Иркутской области 27 июля
Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of War Ragnarok
Фил Спенсер: про первую игру, любимую игру и планы сыграть в God of
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue: "Не оставляет странное ощущение ее неуместности" 
В телеграме обсуждают съемку Елены Зеленской для американского Vogue:
Лана Дель Рей обратилась в суд после преследований поклонника
Лана Дель Рей обратилась в суд после преследований поклонника
Как изменились актеры "Голодных игр" спустя 10 лет (17 фото)
Как изменились актеры "Голодных игр" спустя 10 лет (17 фото)

Топ на сегодня

Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол

Еще по теме

Телеканал RT начал вещание во Франции
Роскомнадзор уличил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ
Захарова обвинила Макрона в давлении на RT
Журналиста RT France избил французский полицейский