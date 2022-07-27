Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе

Вадим Карасев

Суд ЕС оставил в силе запрет на вещание канала RT France

Суд Евросоюза (ЕС) оставил в силе запрет на вещание канала RT France на территории объединения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Суд ЕС общей юрисдикции отклоняет иск RT France к Совету ЕС об отмене запрета (...) на трансляцию контента», — заявили в инстанции.

Отмечается, что запрет на вещание RT France в ЕС был введен в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее стало известно, что во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета сотрудников RT France из России. Главный редактор канала Ксения Федорова назвала действия банка дискриминацией по национальному признаку.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на трансляцию RT. Такой шаг объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».