Жителей Иркутской области приглашают в Байкальск на ярмарку «Клубничная феерия»
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Жителей Иркутской области приглашают в Байкальск на ярмарку «Клубничная феерия»

Жителей Иркутской области приглашают в Байкальск на ярмарку «Клубничная феерия»

30 июля в Байкальске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города состоится ярмарка выходного дня «Клубничная феерия». Событие станет продолжением традиционного фестиваля клубники «Виктория» и завершит клубничный сезон, сообщают организаторы.

В программе «Клубничной феерии» — ярмарка товаров байкальских мастеров и садоводов, дегустация продуктов местных производителей, презентация новых городских арт-объектов, игры и конкурсы для детей, мастер-классы, выступления творческих музыкальных и театральных коллективов. Ярмарка будет работать 30 июля с 12:00 до 20:00 в микрорайоне Гагарина у Дома торговли и на Фестивальной площади. Вход на все события свободный и бесплатный.

Посетителям предложат товары байкальских мастеров и рукодельников — подарки и украшения ручной работы, натуральную байкальскую косметику, посуду и предметы интерьера из стекла, экосладости и многое другое. Творческое объединение «ЛеНо» из Иркутска презентует на ярмарке оригинальный парфюм «Байкальская клубника» и ароматы байкальской линейки «Туман», «Трын-Трава» и «Пиономания».

На ярмарке будет работать летнее кафе пекарни «Урожай». Местные производители проведут гастрономические мастер-классы и дегустацию, на которой можно будет попробовать клубничную пастилу, переработанную ягоду и свежую выпечку.

Студенты ИРНИТУ представят на «Клубничной феерии» арт-объекты, которые в будущем украсят экотропы в Байкальске и его окрестностях. Среди них — инсталляции «Лыжное дерево», «Час клубники», «Клубничная долька», «ДНК клубники» и другие. Молодые архитекторы и дизайнеры создавали арт-объекты несколько недель в Байкальске под руководством старшего преподавателя и руководителя НИСКО «Град» Виктории Черниговской.

Детей и их родителей ждет большая программа с конкурсами, играми, клоуном и аниматорами. В литературном кафе на ярмарке можно будет познакомиться с творчеством местных поэтов и песенников, послушать песни под гитару. Отдельные программы для посетителей представит историко-краеведческий музей имени В.Т. Москальчука и его руководитель Альбина Ергина и музей «Природа Южного Прибайкалья» во главе с Алексеем Гулиным.

На Фестивальной площади для жителей Байкальска выступит музыкальная группа «Этно-бит» с шоу барабанщиков, областной театр кукол «Аистенок» покажет ярмарочное представление, а костюмированная группа детского журнала «Сибирячок» проведет мастер-классы.

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По материалам: irk

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