15 интересных дизайнерских решений, которые сделали двор их владельцев достопримечательностью всей улицы

Обычно, прогуливаясь по частному сектору, мы привыкли видеть возле дома клумбы с распустившимися цветочками, фонтаны с ангелочками, круглые и аккуратно постриженные кустики или гномиков возле крыльца. Звучит всё безобидно и мило, будто приоткрываешь дверцу в какой-то зачарованный мир. А что, если приоткрыв эту дверь, вы увидите вместо ангелочка скелет, который старательно косит газон, или Годзиллу, стоящую на охране своего дома? Не всем людям по душе украшать двор своего дома цветочками и фонариками. Им хочется это сделать как-то по-особому, оригинально.

Ландшафтный дизайнер из вас так себе…

Только вот оригинальность дизайнеров не всегда оборачивается в их пользу.

Большой Брат следит за тобой!

Приуныл немножко

Моя перепланировка заднего двора напугала до смерти всю мою семью.

Газонокосильщиков не вызывали?

Во дворе соседей стоит огромная статуя Годзиллы

Просто пальма, которая растёт посреди двора дома моих соседей

Куст, постриженный в виде головы человека

Куст возле дома, который превратился в гигантского кита

Кстати, это тоже творчество соседей! Какие же креативные люди всё-таки могут жить у вас прям под боком.

Ещё один кит, но уже надутый. Хотя размер остаётся прежним — размером с дом

Осторожно, зелёный монстр!

Увидел это в 2 часа ночи в Аризоне. Неприметный декор стоит на лужайке моих соседей

Мои родственники не в восторге от новой пристройки соседа к их переднему двору. А по мне, так здорово!

Время водных процедур

Зачем покупать декоративные заборчики, когда всегда есть бутылки от вина

Здесь приземлялись пришельцы?

Нет, просто снова креативный сосед попался, который сгрёб листья очень необычным способом.