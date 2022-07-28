15 случаев, когда интернет-знатоки помогли людям разобраться с предназначением ну очень загадочных предметов

В мире создано безумно много приборов и приспособлений, созданных для решения абсолютно разных задач. И этих штук настолько много, что возникают новые проблемы: попробовать догадаться, глядя на вещь, для чего она и как её использовать. К счастью, интернет-знатокам под силу любые задачи, и они легко могут определить, что и для чего предназначено.

1. Керамическая тарелка с шестью круглыми углублениями

Это тарелка для Эскарго — французского блюда из улиток, которое подаётся с белым сухим вином.

Вот как это выглядит:

2. Металлический изогнутый декоративный стержень

Это китайские закладки для книг. Металлический стержень помещается между страниц, а украшение попадает на корешок, и его видно, когда книга стоит на полке.

3. Нашёл этот набор в новой квартире

Это инструменты для лепки из глины.

4. Что это за инопланетная штука?

Это музыкальный автомат Seeburg Symphonola.

5. Пластиковая штука, имитирующая дерево. Батарейка AA для сравнения

Это руна для гадания. Она называется «гебо» и означает «дар».

6. Что за металлические штуки с концом, похожим на ложечку?

Комментаторы считают, что это приспособление для чистки ушей. Они рассказывают, что такие популярны в Азии, так как у азиатов ушная сера сухая.

7. Воронка высотой 4 м с 3 выходами рядом с детской площадкой и пивным садом в Германии

Это трёхстороннее баскетбольное кольцо. Вы забиваете мяч, но не знаете, из какого отверстия он выпадет.

8. Кусок металла, найденный на острове Мустанг прямо у Мексиканского залива. Это было на пляже.

Комментаторы рассказали, что это копии монет, которые можно купить целыми пачками и использовать для игры. Например, прятать в песок, чтобы дети искали сокровища.

9. Маленький металлический предмет, найден на тротуаре

Это пуля.

10. Найдено на распродаже. Думали, что это молочные зубы, но стоматолог сказал, что это зубы взрослого. Хранилось в собственном чехле из кожзама

Кто-то предположил, что это ГриГри — амулет вуду, защищающий владельца от злых сил. Однако этот комментарий был оспорен, и материал сумки неподходящий, и сам предмет (их ещё и несколько должно быть). Люди предположили, что это поделка из искусственных зубов, встроенных в акрил для зубных протезов. Стоматологи признались, что могут сделать такое от скуки.

11. Ржавая металлическая сфера найдена на пляже в Слайго, Ирландия

Это морской буй.

12. Зелёная трубка с жёлтой губкой внутри

Это увлажнитель для струнных инструментов.

13. Что это за большая металлическая сфера на подставке с циферблатом и шнурами?

Это интегрирующая сфера. Используется для измерения света и для других экспериментов со светом.

14. Колесо со спицами, вращается. Это увлекательно и гипнотически. Что это?

Это игрушка-гироскоп.

Вот как он работает

15. Похоже на ложку, ёмкостью примерно 15 мл. Скорее всего из латуни

Это приспособление для гашения свечей.

А вы знали, для чего были предназначены все эти штуки?