15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело, если уметь развлекать себя и коллег

Для кого-то работа — это место, наполненное скучной рутиной. Но на самом деле, чтобы было весело, надо просто уметь веселиться! И мы собрали для вас примеры случаев, когда люди разыгрывали друг друга на работе, шутили, примеряли разные костюмы и другими способами показывали, что на работе бывает очень интересно, если уметь развлечь себя, коллег и клиентов.

Мой коллега чистит лук в противогазе

Разыгрываю своих коллег на первое апреля

Мы с коллегой выжгли шахматную доску на пне старого дерева

Мы сыграли первую партию с цветами одуванчика и клевера.

Торт для коллеги

История: официантка поскользнулась и получила сотрясение мозга сразу после того, как помыли пол. Она выздоровела и уже должна вернуться на работу. Этот торт с надписью «Осторожно! Мокрый пол» для неё.

Коллега поставил цену на пиво в холодильнике, я решил поторговаться

Лучшее, что я могу предложить, это немного семечек.

Я обновил календарь своих коллег на 1 апреля

Этот невинный розыгрыш ещё цветочки по сравнению с тем, о котором мы рассказывали в этой статье. Парень подарил своей девушке шоколадное яйцо, и оно оказалось очень коварным.

Шкафчик моего коллеги — это что-то с чем-то

Это моё болото!

Моя коллега нарядилась в костюм распределяющей шляпы

Мой мексиканский коллега на празднике Синко де Майо

Он носил это весь день, пока мы подавали энчиладас и гуакамоле.

Синко де Майо — это национальный праздник в Мексике. Он отмечается в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 г.

Как неординарно просить клиентов о чаевых

Пожалуйста, помогите отправить моего кота в школу ниндзя.

Торт на вечеринке в честь увольнения моего коллеги

Надпись на торте гласит: «Ты для нас умер, надеемся, тебя ждёт провал». Юморок иногда бывает и чёрным.

Когда долго был в отпуске…

Апгрейд, который мы заслужили.

Я тайно добавил маленькую деталь на рабочий стол моего коллеги. Меня

Заметил, что коллега печатает вот в такой позе

Кто-то яростно пытается защитить своё молоко

А здесь вы можете найти подборку забавных ценников, которые рассказывают о продуктах больше, чем надо.