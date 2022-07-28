15 случаев, когда люди находили пугающих кукол, внешний вид которых может кого угодно свалить наповал

Мир детских игрушек — рай почти для каждого ребёнка. А для девочки он станет ещё прекраснее, если там будет много кукол, с которыми можно поиграть. Но что делать, если этот мир не такой сказочный, как кажется с первого взгляда, а куклы в нём немного необычные? В этот раз мы подготовили для вас подборку самых разных кукол, которые были найдены людьми, начиная с блошиного рынка и заканчивая берегом океана. Кем-то же они были собственноручно созданы. Но, бросив взгляд на все эти игрушки, вы сразу поймёте только по одному их виду, что у каждой этой куклы точно есть своя история, о которой возможно вы никогда не узнаете.

Купила сегодня эту милашку на рынке в штате Мэн

Скидку не желаете?

Кукла, выставленная на распродажу, в благотворительном магазинчике.

Малыш счастлив, никакого недовольства на лице

Как вам Белоснежка в таком образе?

С добрым утром!

Не знаю, плакать мне или смеяться. Мои дети всё время снимают голову с куклы, надевают на неё наушники и ставят на мою прикроватную тумбочку. Каждый раз когда я просыпаюсь, первым делом вижу это.

Клоун, которого надо развеселить

Кукла, которую мне отдала бабушка пару лет назад

Очень выразительные глаза и лучезарная улыбка!

Кукла детства моей сестры из 1973. Её глаза моргают, меняют цвет и просто смотрят вам прямо в душу

Кажется, этот краб-отшельник нашёл своё пристанище

Эта старая кукла, в которую вшиты волосы моей прапрабабушки после ее смерти

Каждый раз, когда я думаю, что это невозможно сделать куклу, которая выглядела бы ещё более устрашающе, я превосхожу саму себя

Это должен был получиться маленький снежный человек.

Маленький Токсичный мститель

Кукла, в которую что-то вселилось (и это не краб-отшельник, как было в предыдущей)

Некоторые люди специально находятся в активных поисках необычных кукол, которые от чего-то, да пострадали. Рынки, заброшенные дома, парки и т.д. — места, где можно случайно наткнуться на эти диковинные вещи. Но кто-то решил делать их сам, например, как создатель этой куклы. Должны признаться, получается у них это жутко здорово. Интересно, приходят ли к ним во снах их же творения или нет?

Наконец-таки закончила свою вторую жуткую куклу!

На берег выбросило много таких кукол, эта одна из самых жутких

Берег моря или океана — удивительное место, где можно найти всё что угодно. Здесь можно в этом убедиться.