15 случаев, когда люди находили пугающих кукол, внешний вид которых может кого угодно свалить наповал
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15 случаев, когда люди находили пугающих кукол, внешний вид которых может кого угодно свалить наповал

15 случаев, когда люди находили пугающих кукол, внешний вид которых может кого угодно свалить наповал

Мир детских игрушек — рай почти для каждого ребёнка. А для девочки он станет ещё прекраснее, если там будет много кукол, с которыми можно поиграть. Но что делать, если этот мир не такой сказочный, как кажется с первого взгляда, а куклы в нём немного необычные? В этот раз мы подготовили для вас подборку самых разных кукол, которые были найдены людьми, начиная с блошиного рынка и заканчивая берегом океана. Кем-то же они были собственноручно созданы. Но, бросив взгляд на все эти игрушки, вы сразу поймёте только по одному их виду, что у каждой этой куклы точно есть своя история, о которой возможно вы никогда не узнаете.

Купила сегодня эту милашку на рынке в штате Мэн

Скидку не желаете?

Кукла, выставленная на распродажу, в благотворительном магазинчике.

Малыш счастлив, никакого недовольства на лице

Как вам Белоснежка в таком образе?

С добрым утром!

Не знаю, плакать мне или смеяться. Мои дети всё время снимают голову с куклы, надевают на неё наушники и ставят на мою прикроватную тумбочку. Каждый раз когда я просыпаюсь, первым делом вижу это.

Клоун, которого надо развеселить

Кукла, которую мне отдала бабушка пару лет назад

Очень выразительные глаза и лучезарная улыбка!

Кукла детства моей сестры из 1973. Её глаза моргают, меняют цвет и просто смотрят вам прямо в душу

Кажется, этот краб-отшельник нашёл своё пристанище

Эта старая кукла, в которую вшиты волосы моей прапрабабушки после ее смерти

Каждый раз, когда я думаю, что это невозможно сделать куклу, которая выглядела бы ещё более устрашающе, я превосхожу саму себя

Это должен был получиться маленький снежный человек.

Маленький Токсичный мститель

Кукла, в которую что-то вселилось (и это не краб-отшельник, как было в предыдущей)

Некоторые люди специально находятся в активных поисках необычных кукол, которые от чего-то, да пострадали. Рынки, заброшенные дома, парки и т.д. — места, где можно случайно наткнуться на эти диковинные вещи. Но кто-то решил делать их сам, например, как создатель этой куклы. Должны признаться, получается у них это жутко здорово. Интересно, приходят ли к ним во снах их же творения или нет?

Наконец-таки закончила свою вторую жуткую куклу!

На берег выбросило много таких кукол, эта одна из самых жутких

Берег моря или океана — удивительное место, где можно найти всё что угодно. Здесь можно в этом убедиться.

# Интересное
По материалам: twizz

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