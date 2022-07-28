15 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 3)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

15 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 3)

Если вам нравятся ужасные фотографии, которыми делятся агенты по недвижимости, или страницы в социальных сетях, такие как "Уродливые бельгийские дома", вам тоже понравится этот аккаунт в Твиттере.

Он называется "Дешевая архитектура", и в нем есть все идеи для дома, которые вы любите ненавидеть. Такие как очень грустная лужайка перед домом. Или гостиная, которая выглядит как приемная корпоративного офиса.

(Конечно, о вкусах не спорят, и вы действительно можете наткнуться на то, что вам действительно нравится, но посмотрите на содержание этого аккаунта в целом, и я думаю, вы согласитесь с его основным посылом).

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2) - onedio.ru
# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о стейблкоинах
В Конгрессе США не успели до каникул доработать законопроект о
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
Twitter закроет офисы по всему миру из-за экономии
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в Южно-Китайском море
В КНР отреагировали на активность авианосной группы США в
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на ближайшее время
Приметы и поверья на 29 июля 2022 года помогут предсказать погоду на
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания визит-центра на Ольхоне
«Заповедное Прибайкалье» объявило аукцион на поставку здания
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Сергей Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной достопримечательностью (15 фото)
Дизайнерские решения, которые сделали дворы их владельцев местной
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас
Медведева рассказала про отношения с Милохиным сейчас

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной
Дом в заснеженном лесу: нестандартное жилище с эффектным фасадом (ФОТО)
Лиза Полыгалова старается сделать каждый свой день насыщенным и позитивным