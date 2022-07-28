15 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 3)

Если вам нравятся ужасные фотографии, которыми делятся агенты по недвижимости, или страницы в социальных сетях, такие как "Уродливые бельгийские дома", вам тоже понравится этот аккаунт в Твиттере.

Он называется "Дешевая архитектура", и в нем есть все идеи для дома, которые вы любите ненавидеть. Такие как очень грустная лужайка перед домом. Или гостиная, которая выглядит как приемная корпоративного офиса.

(Конечно, о вкусах не спорят, и вы действительно можете наткнуться на то, что вам действительно нравится, но посмотрите на содержание этого аккаунта в целом, и я думаю, вы согласитесь с его основным посылом).

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2) - onedio.ru