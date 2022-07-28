16 нестандартных лайфхаков, которые работают и помогают решить различные проблемы
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16 нестандартных лайфхаков, которые работают и помогают решить различные проблемы

16 нестандартных лайфхаков, которые работают и помогают решить различные проблемы

Когда возникают непредвиденные ситуации, да и просто житейские проблемы, решать их можно разными способами. Иногда эти способы не так очевидны и требуют определённой смекалочки и находчивости. Мы собрали для вас подобные лайфхаки от людей, которые легко взламывают эту жизнь и придумывают свои варианты и решения для всего на свете.

Как разместить пиццу в маленькой духовке

Здесь вместо сменных насадок на швабру используются старые носки

Из неиспользованных масок для лица получаются отличные гамаки из дыни

Используйте две вешалки для длинной одежды, если мало места

Ремонт очков с помощью английской булавки

Чтобы не биться ногами о кровать и не травмировать их

Как проверить, пытался ли кто-то ворваться в дом

Положите пустую банку на дверную ручку, чтобы узнать, если кто-то попытается открыть дверь, пока вы находитесь не в доме. Недавно в моём районе было несколько взломов.

Чтобы дозировать соль и не рассыпать слишком много

Как хранить измерительную ленту

Моя мама всегда сохраняет ёмкости, чтобы пользоваться ими в будущем, поэтому она использует контейнер от жевательной резинки Hubba Bubba для измерительной ленты. Идеально подходит.

Добавьте лёд, чтобы быстро получить холодную фильтрованную воду

Как очистить белую обувь

Автор этого фото предлагает использовать пасту из смеси пищевой соды с мицеллярной водой.

Подстаканник для кофе на диване

Как удалить свечной воск с одежды, ковров или других поверхностей


Для безопасности малыша в продуктовой тележке в магазине, можно пристегнуть его карабином

Как сделать идеальный бутерброд

Чтобы перевозить большие бутыли с водой, можно пристегнуть их ремнём безопасности, чтобы не разлить

А вот ещё подборка ситуаций, когда уровень инженерной мысли выходил за пределы разумного.

# Интересное
По материалам: twizz

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