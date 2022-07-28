17 фотодоказательств того, что инопланетяне уже прилетели на Землю — просто они прячутся от нас на дне океана

В мире живёт множество удивительных и невероятных существ, одними из которых являются моллюски. Большинство людей относится к ним с равнодушием или даже отвращением, ведь они не знают, насколько это удивительные и невероятно красивые создания. Некоторые головоногие, обитающие в глубинах океана, имеют внешность инопланетных монстриков (при этом они совсем не страшные, а очень даже милые). Отдельные представители класса легко могут играть в фантастических фильмах, ведь они выглядят впечатляюще даже без компьютерной графики. Предлагаем вам взглянуть на самых ярких представителей, о которых вы наверняка никогда не слышали ранее.

Хромодорис величественный

Отличительная особенность этого вида моллюсков — крупные оранжевые «рожки», которые называются ринофоры.

Язык фламинго

Моллюск обитает в Карибских и Атлантических коралловых рифах. На первый взгляд может показаться, что тело существа защищено столь пёстрой и необычной раковиной. На самом деле это мантия, которая покрывает «броню» сверху.

Морской ангел

Морские ангелы населяют воды Северного полушария. Они служат пищей для некоторых разновидностей китов и морских птиц.

Рогатый голожаберник

Голожаберники получают свои красочные оттенки от добычи, которую едят. Несмотря на безобидный внешний вид, они являются настоящими хищниками.

Дорид гудиран или морской лимон

Проживает морской лимон на глубине около 300 метров. Исследователи пока не могут рассказать много об этом необычном существе, так как оно было обнаружено относительно недавно.

Мрачный голожаберный слизень

Многие виды голожаберных моллюсков ядовиты. Поэтому человеку не стоит с ними контактировать без особой надобности.

Гипселодорис Беннетти

Имеет полупрозрачное белое тело, которое может быть синего, розового или пурпурного оттенка. Край мантии обязательно ярко-жёлтый. Является одним из самых красочных моллюсков.

Морской кролик

Морской кролик обитает в тёплых водах — от Южной Африки до центральной части Тихого океана. Защищается от хищников с помощью мелких, но ядовитых игольчатых отростков, которые покрывают всё его тело.

Роза Хопкинса

Роза умеет воровать токсины своей добычи и помещать их в свои перистые придатки, чтобы в будущем защититься от недоброжелателей.

Биолюминесцентный осьминог

Одно из немногих восьминогих животных, которые выделяют биолюминесценцию, то есть умеют светиться. Эту особенность осьминог использует, чтобы обманывать добычу и привлекать её поближе к себе.

Тридакна

Этих крупных двустворчатых моллюсков нередко содержат в домашних аквариумах.

Морская овечка

Морская овечка — одно из немногих животных, способных к фотосинтезу. Поедая водоросли рода Avrainvillea, существо не только обеспечивает себя питанием, но и запасается хлоропластами. Моллюск помещает их на спину. При необходимости овечка воспроизводит часть нужной энергии самостоятельно.

Моллюск элизия

Почему элизия так похожа на листок растения? Потому что она по факту является им. Моллюск ворует гены у водорослей и использует их для осуществления фотосинтеза в своих клетках. Благодаря этому животное может применять солнечный свет для получения питательных веществ.

Салатовый морской слизень

Обитает на мелководьях. Умеет накапливать внутри своего тела хлоропласты и питаться автотрофным путём.

Атлантический глаукус или голубой дракон

Большую часть жизни голубой дракон проводит на поверхности воды. Он является настоящим гуру маскировки, прячась от птиц и других хищников.

Сайерс нигриканс

Этот моллюск невероятной красоты встречается в Тихом и Индийском океанах.

Красочный голожаберник

Главной особенностью всех голожаберников является отсутствие раковины и выраженной мантии.