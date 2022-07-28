17 малышей-старичков, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни
Большинство маленьких детей похожи друг на друга. Улыбчивые, пухлощёкие, любопытные и абсолютно невинные. Однако в некоторых семьях появляются малыши, которые озадачат любого взрослого своим серьёзным видом. Глядя на них, складывается впечатление, что это взрослые или даже пожилые люди, оказавшиеся в телах малявок по чистой случайности. Они смотрят на окружающий мир, как уже стрелянные воробьи, знающие об этой жизни всё. Возможно, они совсем немного подрастут и поделятся c нами всеми премудростями, которые уже даны им от рождения.
Вживается в роль серьёзного рыбака
В этом ребёнке больше энергии старика, чем в двух стариках позади него.
Верните меня туда, откуда я пришёл
Я не одобряю этого
Маленький старичок
Когда увидел цены некоторых продуктов
Кажется, у кого-то большие проблемы
Вы бы тоже разозлились, если бы кто-то свернул вас и засунул в маленькую розовую сумку, а затем сфотографировал.
Чем ты можешь удивить меня?
Я ещё раз спрашиваю, где моё молоко?
Представительный молодой человек
Он так похож на отца моей невестки.
Он размышляет, следует ли ему сохранить свою должность ещё на 4 года или просто уйти в отставку и, наконец, насладиться жизнью.
Как же тяжело быть взрослым
Юный гений
Ему только не хватает кольца на безымянном пальце
Он мог бы быть вышибалой в детском саду. Милый.
Лучше не злите меня
Две минуты от рождения и мой племянник полностью разочарован в нас
Он почти идеальный треугольник.
Он не злится, он разочарован
Здесь вы можете посмотреть на детей в смешных костюмах, которые выглядят в них крайне очаровательно.