17 малышей-старичков, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни
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17 малышей-старичков, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни

17 малышей-старичков, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни

Большинство маленьких детей похожи друг на друга. Улыбчивые, пухлощёкие, любопытные и абсолютно невинные. Однако в некоторых семьях появляются малыши, которые озадачат любого взрослого своим серьёзным видом. Глядя на них, складывается впечатление, что это взрослые или даже пожилые люди, оказавшиеся в телах малявок по чистой случайности. Они смотрят на окружающий мир, как уже стрелянные воробьи, знающие об этой жизни всё. Возможно, они совсем немного подрастут и поделятся c нами всеми премудростями, которые уже даны им от рождения.

Вживается в роль серьёзного рыбака

В этом ребёнке больше энергии старика, чем в двух стариках позади него.

Верните меня туда, откуда я пришёл

Я не одобряю этого

Маленький старичок

Когда увидел цены некоторых продуктов

Кажется, у кого-то большие проблемы

Вы бы тоже разозлились, если бы кто-то свернул вас и засунул в маленькую розовую сумку, а затем сфотографировал.

Чем ты можешь удивить меня?

Я ещё раз спрашиваю, где моё молоко?

Представительный молодой человек

Он так похож на отца моей невестки.

Он размышляет, следует ли ему сохранить свою должность ещё на 4 года или просто уйти в отставку и, наконец, насладиться жизнью.

Как же тяжело быть взрослым

Юный гений

Ему только не хватает кольца на безымянном пальце

Он мог бы быть вышибалой в детском саду. Милый.

Лучше не злите меня

Две минуты от рождения и мой племянник полностью разочарован в нас

Он почти идеальный треугольник.

Он не злится, он разочарован

Здесь вы можете посмотреть на детей в смешных костюмах, которые выглядят в них крайне очаровательно.

# Интересное
По материалам: twizz

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