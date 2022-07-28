Адеев пытается помириться с Самониной, которая сбежала в шале

Вадим Карасев

В данный момент Алексей Адеев не знает, как прокомментировать поступок Артёма Гранта, который где-то в закромах отыскал одно очень интересное старое видео. И оно неблагоприятно сказывается на его избраннице — Анне Самониной. Стоит отметить, что всё это случилось, когда на телестройке присутствовала мама Анны, а сам Лёша поругался с девушкой из-за старых проблем.В итоге Самохина собрала свои вещи и сбежала в шале любви, в то время как Адеев ищет способ помириться со своей избранницей. В итоге парень искренне раскаялся в том, что наговорил своей девушке.Кроме того, парень никак не может понять, зачем Аня оправдывается и утверждает, что между ней и Грантом ничего не было? Сам Адеев прекрасно знает, что было, но он давно её простил. Связано это с тем, что у них на тот момент не было серьёзных отношений, к тому же, его самого несколько дней не было в тот момент на Поляне.Ранее у Леши уже были стычки с Артёмом, однако выйти победителем ему ещё ни разу не удалось. Может быть именно по этой причине Адеев не хочет затевать очередной конфликт и планирует забыть историю с отелем?