Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество

Жигалова рассказала, куда делся артист Александр Ревва. Видеоблогер Алена Жигалова в эфире своей программы «Алена, блин. Говорит» заявила, что юморист Александр Ревва вместе со своей семьей переехал жить в Испанию. «А дальше эксклюзивчик. Многие спрашивали, куда пропал Александр Ревва. Артур Пирожков. Ну нет больше Пирожкова. Он, оказывается, уехал в Испанию. Точнее, сбежал», сказала Алена Жигалова.Как отметила Жигалова, с конца февраля Ревва «не понимал, на какой стул сесть, поэтому отправился в Европу». «В итоге в России у него заблокировали все счета. У него отняли всю недвижимость. Ревва потерял все. Он был главной звездой всех корпоративов. Даже я пела его песню «Алкоголичка». Кому он сейчас поет эту песню, и главное, кто теперь поет это», — заявила Алена Жигалова. Напомним, что Александр Ревва — российский шоумен, комедийный актер, телеведущий и певец. Бывший игрок команды КВН «Утомленные солнцем». Участник юмористического шоу Comedy Club.