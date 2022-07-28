Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября

Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября

Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентябряАлиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград через Литву с 1 сентября

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с 1 сентября из-за отказа литовского банка от работы с Россией. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, над решением этой проблемы уже идет работа. «Мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее», — рассказал Алиханов.

Глава региона объяснил, что отказ от работы с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги. «Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», — констатировал он.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь направил в министерство иностранных дел Литвы ноту из-за того, что литовский «Шауляй банк» объявил о скором прекращении работы с Россией. По словам дипломата, на банк был замкнут весь транзит товаров в Калининград.

18 июня Литва прекратила транзит ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, среди которых строительные материалы, цемент и металлы.

13 июля Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами. 26 июля в Калининград прибыл первый транзитный поезд с цементом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за Украину: "Ядерное оружие применят сразу"
Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за
Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября
С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество примет и поверий
С праздником Финогеев день, 29 июля 2022 года, связано множество
Европейской экономике предсказали кризис
Европейской экономике предсказали кризис
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он заменил на "Императорскую Петергофскую фабрику"
В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: "Breguet он
Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов
Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club опровергли
На Яну Поплавскую наехала блогерша из-за Бузовой
На Яну Поплавскую наехала блогерша из-за Бузовой
Марат Башаров рассказал о своей роли Харви Вайнштейна
Марат Башаров рассказал о своей роли Харви Вайнштейна
Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
У Юрия Шатунова остались долги
У Юрия Шатунова остались долги
Алсу заподозрили в беременности
Алсу заподозрили в беременности

Топ на сегодня

Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
Главреду The Insider пригрозили штрафом за дискредитацию армии
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер

Еще по теме

Власти Калининградской области оценили решение Еврокомиссии по транзиту
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
В Калининградской области работают над решением ситуации с «блокадой»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»