Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград с 1 сентября

Вадим Карасев

Алиханов допустил остановку транзита грузов в Калининград через Литву с 1 сентября

Литва может перестать пропускать транзит грузов в Калининград с 1 сентября из-за отказа литовского банка от работы с Россией. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, над решением этой проблемы уже идет работа. «Мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее», — рассказал Алиханов.

Глава региона объяснил, что отказ от работы с российскими контрагентами приведет к невозможности оплаты российской железной дороги. «Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», — констатировал он.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь направил в министерство иностранных дел Литвы ноту из-за того, что литовский «Шауляй банк» объявил о скором прекращении работы с Россией. По словам дипломата, на банк был замкнут весь транзит товаров в Калининград.

18 июня Литва прекратила транзит ряда попавших под санкции Евросоюза товаров по железной дороге в Калининград. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, среди которых строительные материалы, цемент и металлы.

13 июля Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами. 26 июля в Калининград прибыл первый транзитный поезд с цементом.