Алина Загитова призналась, что обожает хоккей
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Алина Загитова призналась, что обожает хоккей

Алина Загитова призналась, что обожает хоккей
Фигуристка Алина Загитова рассказала о своем детстве. Спортсменка заявила, что не любит афишировать свою личную жизнь. «В принципе, могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы. С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее», рассказала Алина Загитова.
Как отметила Алина Загитова, она до сих пор любит бывать на хоккейных матчах. В этом она не видит ничего удивительного, сообщает «7 дней». Напомним, что Алина Загитова несколько месяцев встречалась с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно стало известно о расставании пары.
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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