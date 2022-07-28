Алина Загитова призналась, что обожает хоккей

Фигуристка Алина Загитова рассказала о своем детстве. Спортсменка заявила, что не любит афишировать свою личную жизнь. «В принципе, могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы. С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее», рассказала Алина Загитова.Как отметила Алина Загитова, она до сих пор любит бывать на хоккейных матчах. В этом она не видит ничего удивительного, сообщает «7 дней». Напомним, что Алина Загитова несколько месяцев встречалась с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно стало известно о расставании пары.