Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
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Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже

Алиса Вокс откровенно рассказала о своем тайном муже
Певица Алиса Вокс недавно вышла замуж. Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о своем муже — их свадьба состоялась 27 июля. Избранником исполнительницы знаменитой песни «Экспонат» («На лабутенах») стал финансист, эксперт в области IT и высоких технологий Сергей Свитавский, возглавлявший компании консорциума «Альфа-Групп». Алиса Вокс не скрывает, что по-настоящему счастлива.
«Еще два года назад я была уверена, что настоящие мужчины закончились как класс, и поставила жирный крест на своих мечтах о личной жизни. Сегодня я вышла замуж за лучшего мужчину на свете! Он делает меня каждый день все счастливее, и его безусловная любовь по-настоящему окрыляет меня!» — призналась артистка в эксклюзивном интервью изданию РИА ФАН. Алиса посоветовала всем, кто разуверился в счастье, просто немного подождать: «Никогда не стоит терять надежду! И да, любовь с первого взгляда существует!» А тем, кому не терпится узнать, как выглядит муж Алисы, придется подождать выхода клипа певицы «Ты — то, что надо»: там мы все увидим Сергея Свитавского.
# Шоу-бизнес Вокс Алиса
По материалам: z-aya

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