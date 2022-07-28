Алсу заподозрили в беременности
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Алсу заподозрили в беременности

Алсу заподозрили в беременности
Певица Алсу публикует фото в свободных платьях, при этом беременность отрицает. Несколько дней назад в Сети уже обсуждались слухи о том, что 39-летняя певица снова беременна. Нетрудно заметить, что в последнее время она появляется на публике только в просторных нарядах. Артистка, как считают фанаты, полюбила свободные фасоны из-за того, что они удачно скрывают её растущий живот. На фото, которым она поделилась накануне, видно, что у неё с каждым днём всё больше выпирает округлившийся живот. Поклонники удивляются: это ли не доказательство того, что Алсу находится в ожидании рождения еще одного ребёнка?
Сама звезда настаивает, что поправилась по другой причине: из-за хорошего аппетита. «Я люблю много кушать», — утверждает Алсу. Но ведь раньше она всегда поддерживала отличную форму. Даже после рождения третьего ребёнка, артистка могла похвастаться абсолютно плоским животом и тонкой талией. Есть подозрения, что певица водит поклонников за нос, не желая афишировать новость о предстоящем прибавлении в семье. Если это действительно так, то ей следует придумать более убедительное оправдание. Напомним, что Алсу уже совсем скоро отметит день рождения сына Рафаэля, которого она родила в 2016 году в Израиле. Как выглядят дочки исполнительницы Сафина и Микелла знают все, а вот лицо их младшего брата видели только избранные. Певица всё еще показывает долгожданного наследника только со спины.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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