Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за Украину: "Ядерное оружие применят сразу"
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Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за Украину: "Ядерное оружие применят сразу"

Аналитики RAND выпустили доклад о возможной войне России и НАТО за Украину: "Ядерное оружие применят сразу"

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation в своем докладе допустил прямую войну Североатлантического альянса и России при боестолкновении сил НАТО и российских войск на Украине. Эксперты полагают, что Москва "осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак альянса на российские Вооруженные силы".

"К решению первой ударить по ключевым силам союзников Москву приведет как участие натовских сил в операциях на Украине, так и сосредоточение у границ РФ войск альянса в наступательных конфигурациях. Для этого сразу будет задействовано тактическое ядерное оружие".

Аналитики считают, что поводом для Кремля к удару могут послужить политические и медийные призывы к войне против России на Западе. Москва может расценить их как подготовку общественного мнения к будущей атаке. А если к медийным кампаниям добавится повышенная готовность или передовое развертывание ударных средств дальнего действия, то не исключаются "превентивные удары РФ". Кроме того, стягивание к восточному флангу сил НАТО - ударных систем и дальнобойных средств, которые могли бы "обезглавить военное и политическое руководство России", также может спровоцировать удар. Еще одной причиной решение Кремля об атаке может стать существенный рост количества военных добровольцев из стран НАТО на территории Украины или резкое увеличение поставок новых типов вооружений.


Эксперты советуют западным странам продолжать говорить о том, что они не собираются вести прямую войну с Россией. НАТО должно продолжить свое укрепление на Востоке, однако подходить к размещению дальнобойных поражающих средств с осторожностью. Новые силы следует разворачивать постепенно, не создавая "ложного впечатления о подготовке к наступательным действиям". Места хранения вооружений для Украины нужно рассредоточивать и тщательно скрывать, не давая Москве возможности наносить по ним удары. Кроме того, нужно избегать заявлений о смене власти в России.

Аналитики подчеркнули, что затягивание украинского конфликта несет опасность активизации сразу нескольких из описанных сценариев начала войны России с НАТО. Эскалация и прямой конфликт между Москвой и альянсом может возникнуть с малозначительных, на первый взгляд, действий. Речь идет о так называемых "эскалационных спиралях" между сторонами, которые с такой же вероятностью могут закручиваться из-за шагов Соединенных Штатов и их союзников, как и вследствие действий России.

Напомним, что экс-главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис давал прогноз, согласно которому противостояние на Украине может продлиться еще 4-6 месяцев, а закончиться "замороженным конфликтом". Между тем американское экспертное сообщество пытается разобраться, почему сегодняшние события на Украине не соответствуют их предсказаниям.

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По материалам: uposters.ru

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