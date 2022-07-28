Анастасия Волочкова сломала кольцо за десятки миллионов

Балерина Анастасия Волочкова расколошматила дорогостоящее украшение. Звезда балета стала героиней YouTube-шоу «Поясни за», где разбила дорогостоящее кольцо. Артистка слишком эмоционально жестикулировала, рассказывая о журналистах, создающих фейковые новости о ней, в беседе с Отаром Кушанашвили. Ударив по столу, танцовщица расколола украшение. В результате, огромный зеленый камень вылетел из кольца. Как сообщили шоураннеры проекта, аксессуар балерины оценивается в 60 миллионов рублей. В июне Анастасия рассказала, откуда берет деньги на роскошную жизнь. По словам артистки, она получает доход за посещение светских мероприятий, а также за рекламные интеграции и участие в телевизионных шоу. «Я живу роскошно. Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу», — отметила балерина. Стоит отметить, что личная жизнь Волочковой всегда привлекала внимание общественности. Она часто меняет партнеров, чего не скрывает. По словам балерины, она свободная женщина, которая может себе позволить заводить столько романов, сколько она захочет. Она отметила, что если встретит мужчину, с которым пожелает построить семью, то будет вести себя по другому. Из-за этого некоторые обвиняют Волочкову в пиаре на личной жизни. Однако Анастасия не согласна с критикой. Балерина объяснила большое количество мужчин в своей жизни влюбчивостью и романтичной натурой: «Моя жизнь полна романтики, поскольку я не могу находиться в одиночестве. Это радость быть с теми, кто мне нравится. А судьи кто? Да, у меня есть недостатки. Простите меня за них, идеальные люди!».Критики часто обвиняют танцовщицу в том, что та выбирает мужчин, не подходящих ей по социальному статусу. Многие из них непубличные личности без высокого достатка. Сама балерина утверждала, ей не важен материальный уровень партнера. Для нее главное, чтобы человек был хороший и обладал широкой душой. В мае некоторое время Волочкова встречалась с мужчиной, которого скрывала. Балерина познакомилась с бывшим возлюбленным в Турции. Артистка не стала скрывать, что бойфренд состоятелен: он владеет собственным самолетом, яхтой и футбольным клубом. Более того, ухажер снял частный остров для балерины. Однако не все поверили в высокие доходы возлюбленного Волочковой. Стали ходить слухи, что балерина встречается с таксистом из Азербайджана. Однако танцовщица опровергла данные домыслы. «Этот, как вы говорите, «таксист» у которого собственный парк с элитными 22-мя автомобилями, молодой, красивый, сексуальный, интересный и Светлый, снял для меня частный остров, что бы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов…» — возмутилась балерина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). В начале месяца появился слух о романе Анастасии с 26-летним бизнесменом Джехангиром Мансуровым. Однако артистка опровергла домыслы. Она заявила, что предприниматель вовсе не ее любовник, а новый поклонник, красиво за ней ухаживающий.