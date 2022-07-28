Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины

Балерина Анастасия Волочкова считает, что ей просто завидуют. Звезду балета не раз обвиняли в чрезмерной любвеобильности, мол, не стоит так часто менять партнеров. На подобные заявления балерина реагирует с юмором, считая, что с нее нужно брать пример, а не критиковать. По мнению 46-летней Волочковой, женщины всю жизнь ей завидуют, ведь она — красивая, фигуристая и привлекательная. У балерины действительно нет отбоя от мужчин, но это ли смущает соперниц? «У баб недотрах, потому и пишут мне, что меняю мужиков как перчатки. А я могу себе позволить! У вас хоть что-либо есть? Я свободная женщина, когда появится мужчина, за которого выйду замуж — это другая история, а сейчас люди дают мне энергию и секс», — сообщила артистка.Прима также опровергла домыслы, якобы она встречается с поклонниками лишь бы не чувствовать себя одинокой. «Дорогие женщины, желаю вам того же — чтобы вам дарили охапки роз, чтобы снимали частные острова, как мне, чтоб дарили бриллианты», — съязвила Анастасия. Несмотря на раскрепощенность, Волочкова готова к серьезным отношениям. То есть балерина не прочь пойти под венец и навсегда забыть о многочисленных ухажерах. «Я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать? Одни меня осуждают, что у меня не олигарх, а простой парень из деревни, как говорится... Ну я такой любвеобильный человек. Перестаньте сравнивать царский трон и деревянный стул. Я столько в жизни прошла... Знаете, какой у меня должен быть мужчина? В нем должны быть две Волочковой по силе духа и мощи!» — ранее откровенничала звезда.