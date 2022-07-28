Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
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Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины

Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Балерина Анастасия Волочкова считает, что ей просто завидуют. Звезду балета не раз обвиняли в чрезмерной любвеобильности, мол, не стоит так часто менять партнеров. На подобные заявления балерина реагирует с юмором, считая, что с нее нужно брать пример, а не критиковать. По мнению 46-летней Волочковой, женщины всю жизнь ей завидуют, ведь она — красивая, фигуристая и привлекательная. У балерины действительно нет отбоя от мужчин, но это ли смущает соперниц? «У баб недотрах, потому и пишут мне, что меняю мужиков как перчатки. А я могу себе позволить! У вас хоть что-либо есть? Я свободная женщина, когда появится мужчина, за которого выйду замуж — это другая история, а сейчас люди дают мне энергию и секс», — сообщила артистка.
Прима также опровергла домыслы, якобы она встречается с поклонниками лишь бы не чувствовать себя одинокой. «Дорогие женщины, желаю вам того же — чтобы вам дарили охапки роз, чтобы снимали частные острова, как мне, чтоб дарили бриллианты», — съязвила Анастасия. Несмотря на раскрепощенность, Волочкова готова к серьезным отношениям. То есть балерина не прочь пойти под венец и навсегда забыть о многочисленных ухажерах. «Я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать? Одни меня осуждают, что у меня не олигарх, а простой парень из деревни, как говорится... Ну я такой любвеобильный человек. Перестаньте сравнивать царский трон и деревянный стул. Я столько в жизни прошла... Знаете, какой у меня должен быть мужчина? В нем должны быть две Волочковой по силе духа и мощи!» — ранее откровенничала звезда.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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