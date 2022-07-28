Анна Седокова рассказала, как возвращает страсть с мужем
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Анна Седокова рассказала, как возвращает страсть с мужем

Анна Седокова рассказала, как возвращает страсть с мужем
Певица Анна Седокова призналась, как борется с рутиной в семье. В прошлом году 38-летняя Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше ее на 10 лет. Певица рассказывала, что обрела настоящее счастье рядом с молодым мужем. Вчера Анна рассказала, как справляется с рутиной в отношениях с мужем. «Каждый раз, когда у нас начинается рутина, мы это очень четко отслеживаем и говорим: «Все, пора останавливаться». Мы снимаем номер в гостинице и пропадаем на два дня: занимаемся любовью, пьем шампанское, играем в карты, смотрим сериалы или отдыхаем на пляже. Так мы возвращаемся в период влюбленности, когда двое только познакомились и начали встречаться», — рассказала Анна Седокова в интервью журналу Hello!.
По словам Седоковой, сохранить отношения с супругом оказалось для нее намного сложнее, чем разорвать их. Анна призналась, что до замужества была дерзкой, однако за три года брака стала более понимающей. Певица считает, что улучшение ее характера — заслуга Яниса. Отметим, что в конце прошлого года ходили слухи о проблемах в отношениях Анны и Яниса. Спортсмен лишился работы в очередной раз. Ранее певица рассказывала, что почти год содержала мужа, однако затем он подписал новый контракт. В декабре прошлого года Тимму уволили из казанского баскетбольного клуба. Сообщалось, что спортсмен не оправдал надежд руководства «УНИКСа» и с ним не продлили контракт. Тогда же Седокова подогрела слухи о расставании с молодым супругом. Она порассуждала в личном блоге о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание с человеком не означает, что тот оказался плохим. Певица также пояснила, что считает абсолютно неправильным, когда в отношениях приходится все время терпеть. «Терпение — грех. Они не говорят: «Мне не нравится, как ты одеваешься, не нравится, как ты занимаешься любовью, не нравится, как ты со мной говоришь». Молчат и терпят. Да, это больно. Но эта маленькая боль и она не сравнима с тобой большой, которую они наносят дальше», — призналась артистка.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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