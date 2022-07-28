Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
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Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox

Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox


Студия Frogwares анонсировала ремейк игры Sherlock Holmes: The Awakened, которая вышла в 2007 году на PC. Впервые проект доберется до консолей — ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

Игра Sherlock Holmes: The Awakened в ремейке будет существенно переработана. Разработчики отмечают, что фактически создают Sherlock Holmes: The Awakened с нуля на Unreal Engine 4. Игра изменится не только графически, в ней появятся новые игровые механики, будет обновлена озвучка, переделана камера, пользовательский интерфейс и многое другое. Ниже можно посмотреть первые скриншоты обновленной версии Sherlock Holmes: The Awakened.




По сюжету, в ремейке Sherlock Holmes: The Awakened молодой Шерлок берется за свое первое крупное дело вместе с Джоном Ватсоном. Изначально простое дело о пропавшем человеке быстро превращается в паутину заговоров культа.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened для приставок Xbox
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