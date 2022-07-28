Бен Аффлек просто вышел на улицу в Париже и на него накинулись фанаты

Вадим Карасев

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как тяжело быть знаменитостью. Да, у тебя есть деньги, слава, успех, но и постоянное внимание. Вот, например, Бен Аффлек и Джей Ло сейчас поехали в свадебное путешествие в Париж, где за ними каждую минуту следят фотографы - даже поспать не дают спокойно бедному Бену. Или вот пример, он вышел на улицу покурить, а тут не только фотографы, но и фанаты.