Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
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Bitstamp получила разрешение на работу в Италии

Bitstamp получила разрешение на работу в Италии


Криптовалютная биржа Bitstamp получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление услуг жителям страны. Об этом пишет CoinDesk.


«Италия является одним из самых важных рынков в Европе, и мы рады предоставить ее гражданам безопасный и надежный способ торговли криптовалютами», — заявил CEO компании Жан-Батист Графтье.


По его словам, лицензия местного регулятора — часть глобальных планов биржи «по предоставлению услуг по всей Европе и миру».


Согласно OAM, Bitstamp включена в реестр провайдеров услуг на рынке цифровых активов. Итальянский офис платформы расположен в Милане.


Данные: сайт OAM.

В июле OAM выдала лицензию на работу в Италии криптовалютной платформе Crypto.com.


Ранее одобрение регулятора получили биржи Coinbase и Binance. 


Напомним, Bitstamp анонсировала введение ежемесячной комиссии в размере €10 для неактивных клиентов. Однако после критики со стороны сообщества компания отказалась от этого шага.

# Экономика bitstamp, италия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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