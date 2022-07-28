Bitstamp получила разрешение на работу в Италии

Криптовалютная биржа Bitstamp получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление услуг жителям страны. Об этом пишет CoinDesk.

«Италия является одним из самых важных рынков в Европе, и мы рады предоставить ее гражданам безопасный и надежный способ торговли криптовалютами», — заявил CEO компании Жан-Батист Графтье.

По его словам, лицензия местного регулятора — часть глобальных планов биржи «по предоставлению услуг по всей Европе и миру».

Согласно OAM, Bitstamp включена в реестр провайдеров услуг на рынке цифровых активов. Итальянский офис платформы расположен в Милане.

Данные: сайт OAM.

В июле OAM выдала лицензию на работу в Италии криптовалютной платформе Crypto.com.

Ранее одобрение регулятора получили биржи Coinbase и Binance.

Напомним, Bitstamp анонсировала введение ежемесячной комиссии в размере €10 для неактивных клиентов. Однако после критики со стороны сообщества компания отказалась от этого шага.