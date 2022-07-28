Bitstamp получила разрешение на работу в Италии
Криптовалютная биржа Bitstamp получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление услуг жителям страны. Об этом пишет CoinDesk.
«Италия является одним из самых важных рынков в Европе, и мы рады предоставить ее гражданам безопасный и надежный способ торговли криптовалютами», — заявил CEO компании Жан-Батист Графтье.
По его словам, лицензия местного регулятора — часть глобальных планов биржи «по предоставлению услуг по всей Европе и миру».
Согласно OAM, Bitstamp включена в реестр провайдеров услуг на рынке цифровых активов. Итальянский офис платформы расположен в Милане.
Данные: сайт OAM.
В июле OAM выдала лицензию на работу в Италии криптовалютной платформе Crypto.com.
Ранее одобрение регулятора получили биржи Coinbase и Binance.
Напомним, Bitstamp анонсировала введение ежемесячной комиссии в размере €10 для неактивных клиентов. Однако после критики со стороны сообщества компания отказалась от этого шага.