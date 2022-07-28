Близкие Дмитрия Хворостовского бурно отреагировали на роман его вдовы с британским телеведущим

Почти пять лет прошло с момента смерти баритона. Теперь же стало известно, что вдова артиста Флоранс закрутила роман с британским телеведущим Джорджем Кларком. Очевидцы заметили влюбленных во время прогулки по Ибице.

По сообщению западного источника, близкие Флоранс в курсе ее новых отношений и поддерживают женщину, которая очень переживала уход Хворостовского из жизни.

«Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не была бы интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс», — по поводу перемен в личной жизни 52-летней вдовы Дмитрия Хворостовского высказался его брат Александр Зархин.

Неизвестно, когда у Флоранс и Джорджа возникли сильные чувства, ясно лишь одно — пара стала встречаться через пять месяцев после того, как телеведущий развелся с женой Кэти Морган Джонс. К слову, за плечами 48-летнего Кларка два брака, также у него есть дети — сыновья Джорджи, Эмилио, дочь Иона.

Вдова оперного артиста тоже воспитывает двоих наследников. Пока неизвестно, как они относятся к новому любовному увлечению матери.

Напомним, около двух лет Дмитрий Хворостовский боролся с опухолью мозга. Несмотря на недуг, он продолжал работу в силу своих возможностей. Однако лечение не дало результата — в ноябре 2017-го Дмитрий Александрович умер.