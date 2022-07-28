«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца
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«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца

«Бляшка была свежая»: директор Юры Шатунова озвучил результат вскрытия певца

Чуть более месяца назад артист скоропостижно ушел из жизни. По поводу смерти Юрия Шатунова сейчас ходит много слухов. Директор исполнителя Аркадий Кудряшов развеял все домыслы, озвучив результат вскрытия.


Ранее говорилось о том, что у 48-летнего Шатунова возникли серьезные проблемы с сердцем. Кудряшов подтверждает данную информацию.

«Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: «Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?». Ответ у него был один: «Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой». Хочу домой. Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!

У него, получается, был микроинфаркт накануне смерти — так врачи предполагают. Но по нему не видно было — Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали — у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: «Дело резонансное — несите документы». Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два», — подчеркнул директор покойного певца в беседе с журналистами.

Как оказалось, у певца, помимо больного сердца, были и другие болезни. И все это Юрий скрывал от поклонников.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное. Мы его проверяли еще в детстве. Он лежал в ЦКБ. Это было в конце 1992-го года. На Новый год ему стало плохо с желудком. Открылась рвота. Я перепугался. Мы были в Сочи. Я хватаю его и везу в Москву. Здесь нас устроили в ЦКБ. Стали обследовать — врач сказал, что у Юры язва с пятикопеечную монету. Он лежал три месяца в больнице. Чуть с ума там, бедный, не сошел! Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть и все!» — продолжил Кудряшов.

Напомним, тело Юрия Шатунова кремировали, одну часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую — развеяли в Германии, где исполнитель жил с супругой и детьми. «Это было его желание. Мы с ним в прошлом году переболели ковидом. Я — в тяжелой форме, он — в более легкой. В этот момент мы общались по скайпу. И Юра сказал: «Если со мной что-то случится, сожгите меня и развейте прах». Это было его пожелание. Это все слышали: он и мне говорил, и жене, и сыну», — отметил Аркадий Кудряшов в интервью Prozvezd.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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