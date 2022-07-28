ЦБ рассказал о росте числа жалоб на банки после введения санкций

С января по июнь этого года в Центробанк поступило на 36% больше жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, чем за тот же период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ связывает рост числа жалоб с санкциями, которые повлияли на работу банков. За первое полугодие регулятор зафиксировал 198,5 тысяч обращений.

«Всего поступило свыше 33 тыс. «санкционных» жалоб (16,7% от общего количества за полгода), в основном на банки и брокеров», — уточнили в ЦБ.

При этом количество жалоб на банки выросло почти на 18% , а более 19% таких жалоб были связаны с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам, проблемами со снятием валютных вкладов и так далее. По потребительскому кредитованию жаловались на более чем 21% меньше, что объясняется уменьшением спроса на кредиты и мерами против навязывания дополнительных услуг.

Отмечается рост жалоб на страховщиков более чем на треть из-за проблемам в сегменте ОСАГО и многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг.

Центральный Банк России 6 марта ограничил банковские переводы за границу суммой в 5 тысяч долларов. Позднее меры были смягчены — в месяц со счета стало возможным переводить за рубеж не более 10 тысяч долларов. Затем регулятор повысил месячный лимит средств, которые можно перевести на зарубежные счета, до 50 тысяч долларов. При этом лимит перевода при отсутствии открытого счета (через компании-посредники) составил 5 тысяч долларов.