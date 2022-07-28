Чем может быть опасно употребление малины, и верно ли утверждение, что ее нельзя есть летом в жару

Многие слышали, как полезна малина, но не все знают, что эту ягоду не стоит есть в жару. Летом люди часто добавляют в свой рацион фрукты и ягоды. Даже те, у кого нет дачи, могут купить все на рынке — в сезон это стоит в разы дешевле.

Можно ли есть малину летом в жару

Летом очень популярны сезонные фрукты. Однако сейчас многие заговорили о том, что малину не нужно есть в жару. Но это всего лишь слух, который пока не нашел подтверждение. Малину, как и остальные ягоды, разрешено есть летом и зимой — никакого вреда она не принесет.

Важно хорошо мыть ее под проточной водой. Кроме грязи, на ягодах могут скапливаться бактерии, от которых может возникнуть расстройство желудка или даже опасное отравление.





Малину желательно есть свежей. Собирают ее рано утром, когда еще не жарко. Днем тоже можно заниматься сбором, но теплые ягоды имеют свойство очень быстро портиться. Малина предпочитает холод, поэтому хранить ее необходимо в холодильнике.

Кому можно и кому нельзя есть малину

Малина известна своим жаропонижающим эффектом. Это связано с наличием салицилатов в ней. Примечательно, что данного компонента меньше в ягоде, чем в листьях растения. Поэтому во время болезни лучше лечиться не джемом, а настоем из сушенных листьев.





Малина может иметь низкий гликемический индекс, потому она полезна для людей, которые страдают сахарным диабетом. В ягоде мало калорий — в 100 граммах продукта всего 50 ккал, поэтому тем, кто хочет снизить вес, малина будет также полезна.

Ягода содержит большое количество салицилатов, которые разжижают кровь. С осторожностью ее нужно есть людям, которые имеют проблемы со свертываемостью крови. Ограничения распространяются и на тех, у кого есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

В малине высокое содержание кислот, что делает ее опасной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, нарушение обмена веществ). Не рекомендуется увлекаться ягодой при болезнях почек — помните о ее мочегонном свойстве.

Малина может вызывать аллергию, поэтому детям нельзя давать много ягод.

Что можно есть летом в жару

В летнее время года стоит избегать острых и горячих продуктов. Лучше отдавать предпочтение легкой еде.

Зелень и овощи . Это может быть петрушка, кинза, больше зеленого лука и капусты, которые максимально насыщены витаминами.

. Это может быть петрушка, кинза, больше зеленого лука и капусты, которые максимально насыщены витаминами. Ягоды и фрукты . Летом нужно максимально налегать на домашнее — вишни, клубнику, персики. Не стоит забывать и о цитрусовых. Они хоть и не растут в наших широтах, но от этого не становятся менее полезными.

. Летом нужно максимально налегать на домашнее — вишни, клубнику, персики. Не стоит забывать и о цитрусовых. Они хоть и не растут в наших широтах, но от этого не становятся менее полезными. Растительный белок . Сюда относится гречка, дикий рис, грибы и орехи.

. Сюда относится гречка, дикий рис, грибы и орехи. Животный белок . Полезной в летнюю жару будет рыба, белое мясо.

. Полезной в летнюю жару будет рыба, белое мясо. Напитки и специи. Вместо кофе лучше отдать предпочтение чаю, смузи и сокам. Полезными приправами считаются кориандр и кардамон.

Считается, что все темные и красные продукты имеют горячительный эффект, а все зеленого цвета — охлаждающий.





Летом нужно пить больше жидкости. Однако вода не должна быть сильно холодной. Лучше выбирать комнатной температуры, чтобы не нагружать организм. Поэтому перед употреблением воду стоит подогреть.