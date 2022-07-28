Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000

Разработчики Ethereum-сети решений второго уровня Polygon отчитались о достижениях проекта за первую половину 2022 года и рассказали о планах на следующие шесть месяцев.

1/ Things move fast in Web3. A week can feel like a year, 6 months can feel like an eon. #Polygon’s @dtyagi takes a look back at the greatest hits of the first half of 2022 (or the extended season of #WAGMIonPolygon) in his latest article.



Here are some of the highlights.🧵 — Polygon - MATIC 💜 (@0xPolygon) July 27, 2022

Согласно сообщению, к июлю:

количество работающих в сети dapps достигло 19 000;

среднемесячное число транзакций составило 90 млн;

общее количество создателей смарт-контрактов превысило 153 000.

Данные: Polygon.

Проект выплатил $2 млн в виде вознаграждений за участие в хакатонах и грантов через платформу Gitcoin.

В январе команда запустила инициативу Polygon Guilds, которая нацелена на помощь во взаимодействии участников экосистемы. В ее рамках создатели проектов могут объединяться в тематические группы — гильдии.

Проект создал бесплатную онлайн-школу Polygon Academy и расширил возможности ДАО PolygonDAO.

В числе технологических достижений команда перечислила систему суверенной идентификации на базе доказательств с нулевым разглашением Polygon ID, механизм снижения нагрузки на блокчейн Avail, решения Nightfall, Edge, Supernets и zkEVM.

Последнее, как полностью совместимая с EVM технология масштабирования транзакций, станет основой для продуктов, на разработке которых сосредоточится Polygon. В числе другого приоритета на второе полугодие команда назвала привлечение в экосистему разработчиков за счет:

участия в событиях Ethereum (ETH Seoul, ETH Mexico, ETH Lisbon, Devcon и других);

дальнейшего развития программ акселерации.

Напомним, в первом полугодии поддержку сети Polygon добавили эмитенты двух крупнейших по капитализации стейблкоинов Tether (USDT) и Circle (USDC).