Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000

Разработчики Ethereum-сети решений второго уровня Polygon отчитались о достижениях проекта за первую половину 2022 года и рассказали о планах на следующие шесть месяцев.

1/ Things move fast in Web3. A week can feel like a year, 6 months can feel like an eon. #Polygon’s @dtyagi takes a look back at the greatest hits of the first half of 2022 (or the extended season of #WAGMIonPolygon) in his latest article.



Here are some of the highlights.🧵