Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000
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Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000

Число децентрализованных приложений в сети Polygon превысило 19 000


Разработчики Ethereum-сети решений второго уровня Polygon отчитались о достижениях проекта за первую половину 2022 года и рассказали о планах на следующие шесть месяцев.



Согласно сообщению, к июлю:


  • количество работающих в сети dapps достигло 19 000;
  • среднемесячное число транзакций составило 90 млн;
  • общее количество создателей смарт-контрактов превысило 153 000.

Данные: Polygon.

Проект выплатил $2 млн в виде вознаграждений за участие в хакатонах и грантов через платформу Gitcoin.


В январе команда запустила инициативу Polygon Guilds, которая нацелена на помощь во взаимодействии участников экосистемы. В ее рамках создатели проектов могут объединяться в тематические группы — гильдии.


Проект создал бесплатную онлайн-школу Polygon Academy и расширил возможности ДАО PolygonDAO.


В числе технологических достижений команда перечислила систему суверенной идентификации на базе доказательств с нулевым разглашением Polygon ID, механизм снижения нагрузки на блокчейн Avail, решения Nightfall, Edge, Supernets и zkEVM.


Последнее, как полностью совместимая с EVM технология масштабирования транзакций, станет основой для продуктов, на разработке которых сосредоточится Polygon. В числе другого приоритета на второе полугодие команда назвала привлечение в экосистему разработчиков за счет:


  • участия в событиях Ethereum (ETH Seoul, ETH Mexico, ETH Lisbon, Devcon и других);
  • дальнейшего развития программ акселерации.

Напомним, в первом полугодии поддержку сети Polygon добавили эмитенты двух крупнейших по капитализации стейблкоинов Tether (USDT) и Circle (USDC).

# Экономика polygon, новости
По материалам: ForkLog

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