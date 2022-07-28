ЧП: актрису сериала «Закрытая школа» могут посадить за склонение

Как сообщает пресса, несовершеннолетняя актриса может получить большой срок. 10 лет назад Полина Уварова сыграла в сериале «Закрытая школа» роль Вари Спиридоновой. После этого было множество других проектов, но три года назад актриса свернула не на ту дорожку. Как стало известно журналистам, в 2020-м она пыталась наложить на себя руки, а после этого начала принимать запрещенные вещества. Весной нынешнего года экс-звезда сериала склонила 16-летнего приятеля Евгения попробовать метадон — об этом сообщают инсайдеры со ссылкой на следствие. После этого оба подростка оказались в токсикологическом отделении больницы с передозировкой. Врачи чудом спали Полину и ее друга, а после того, как им стало лучше, полиция опросила участников инцидента. Теперь следствие устанавливает вину Уваровой и, если все подтвердится, то ей будет грозить до 15 лет лишения свободы. Отметим, что Полина снималась в кино с пяти лет. Киносайты говорят о том, что в ее фильмографии 28 работ, среди которых такие хиты как «Закрытая школа» (на площадке она снималась с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце), «Светофор», «Краткий курс счастливой жизни» и другие. В 2022 году на экраны вышел фильм «Клиника усыновления», а также картина «Ты моя мама?», где Уварова сыграла небольшую роль — ее партнерами стали Любовь Толкалина, Кирилл Гребенщиков и Мария Куликова. Несмотря на активную карьеру, молодая артистка не спешит давать интервью и не комментирует информацию о том, что стало причиной столь резких перемен в ее поведении. Соцсети она ведет не очень активно и редко делится подробностями личной жизни, сообщает Telegram-канала Mash.