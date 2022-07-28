Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии: "Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии: "Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России"

Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии: "Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России"

Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии: "Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России"

Актриса Чулпан Хаматова, которая после начала военной спецоперации на Украине покинула Россию и поселилась в Риге, дала видеоинтервью эстонскому порталу RusDelfi и рассказала, как проходит ее ассимиляция в Латвии. Хаматова призналась, что переезд скорректировал ее профессиональные планы и мечты, но возможность продолжать работу является для нее "реабилитацией".

Да, я зарабатываю, и вроде бы все складывается. Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной и, наверное, одной из самых высокооплачиваемых актрис в России. Но ничего страшного, начинается какой-то новый этап жизни,

— сказала Хаматова, добавив, что "стресс не прошел" и "есть тоска". При этом актриса считает, что рефлексировать о своей "тоске", пока другие люди теряют дом, "смешно".


Чулпан Хаматова

Она также добавила, что в самом начале, когда встал вопрос об эмиграции, была готова на все: стать таксистом или курьером службы доставки.

Я не могла себе даже представить, что когда-то опять смогу выйти на сцену.

Хаматова объяснила, почему выбрала именно Латвию.

Когда-то давно, году в 2011-м или 2012-м, я стала думать: если все будет только хуже, есть ли у меня запасной вариант? Латвия дает временный вид на жительство, если ты купишь землю. Я купила землю и за несколько лет даже построила дом. Так получилось, что это было дешевле всего, то, что я могла себе позволить.

Хаматова также не стала судить тех, кто уже возвращается из эмиграции в Россию.

Мне сложно сказать, это правда непростое испытание. Каждый отвечает за себя и делает собственный выбор.

Актриса рассказала о своей первой премьере, спектакле Алвиса Херманиса "Постскриптум", в Новом Рижском театре, в котором она теперь служит вместо столичного "Современника".

Это была моя реабилитация после достаточно жесткой посадки в изменившейся реальности. Дети пошли в школу. В общем, есть ощущение, что, может, даже хватит сил жить дальше,

— призналась актриса.


Хаматова рассказала, что посещает уроки латышского языка. Она также добавила, что после 24 февраля и переезда разучилась планировать.

Вдруг выяснилось, что это все может в одну секунду исчезнуть. Наверное, это еще некая внутренняя травма, почему я боюсь сейчас планировать. Раньше я планировала отпуск за год — не успел кончиться один, я уже планировала другой на всякий случай. А сейчас я вдруг обнаружила, что у меня начнется отпуск, а я даже не понимаю, что в нем делать,

— сказала Хаматова.

В репертуаре Хаматовой сейчас также есть моноспектакль "Орфей", который она скоро представит в Таллине. По словам актрисы, это "очень личная программа" из стихов, которые "помогают жить".


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Ольга Кормухина обрушилась на Виктора Дробыша
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе рассказала, в каких отношениях находится с Кириллом
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Анастасия Волочкова заявила, что ее ненавидят не долбленные женщины
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Регина Тодоренко рассказала о ревности детей
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Новый избранник Флоранс Хворостовской
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
Путин назначил генерал-полковника Горемыкина замглавы Минобороны
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от ветряка
"Так и перепугаться можно!": фура перевозит лопасть от
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
Российские банки стали обманывать вкладчиков по-новому
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем сыне, наблюдавшем за ее вторыми родами
"За считанные секунды повзрослел": Тодоренко о трехлетнем
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
В Иркутске начали проводить массовые уличные зарядки
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс
Умер актер сериала «Доктор Кто» Бернард Криббинс

Топ на сегодня

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила 11-летие в мини и декольте
Поставили на уши элитный поселок. Первая дочь Самойловой отметила
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
Бывший муж Насти Ивлеевой задолжал огромную сумму
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер
Кремль ответил на сообщения о возможном обмене Бута на Уилана и

Еще по теме

По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны
Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Чулпан Хаматова нашла себе работу заграницей