Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии: "Это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России"

Вадим Карасев

Актриса Чулпан Хаматова, которая после начала военной спецоперации на Украине покинула Россию и поселилась в Риге, дала видеоинтервью эстонскому порталу RusDelfi и рассказала, как проходит ее ассимиляция в Латвии. Хаматова призналась, что переезд скорректировал ее профессиональные планы и мечты, но возможность продолжать работу является для нее "реабилитацией".

Да, я зарабатываю, и вроде бы все складывается. Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной и, наверное, одной из самых высокооплачиваемых актрис в России. Но ничего страшного, начинается какой-то новый этап жизни,

— сказала Хаматова, добавив, что "стресс не прошел" и "есть тоска". При этом актриса считает, что рефлексировать о своей "тоске", пока другие люди теряют дом, "смешно".





Чулпан Хаматова

Она также добавила, что в самом начале, когда встал вопрос об эмиграции, была готова на все: стать таксистом или курьером службы доставки.

Я не могла себе даже представить, что когда-то опять смогу выйти на сцену.

Хаматова объяснила, почему выбрала именно Латвию.

Когда-то давно, году в 2011-м или 2012-м, я стала думать: если все будет только хуже, есть ли у меня запасной вариант? Латвия дает временный вид на жительство, если ты купишь землю. Я купила землю и за несколько лет даже построила дом. Так получилось, что это было дешевле всего, то, что я могла себе позволить.

Хаматова также не стала судить тех, кто уже возвращается из эмиграции в Россию.

Мне сложно сказать, это правда непростое испытание. Каждый отвечает за себя и делает собственный выбор.

Актриса рассказала о своей первой премьере, спектакле Алвиса Херманиса "Постскриптум", в Новом Рижском театре, в котором она теперь служит вместо столичного "Современника".

Это была моя реабилитация после достаточно жесткой посадки в изменившейся реальности. Дети пошли в школу. В общем, есть ощущение, что, может, даже хватит сил жить дальше,

— призналась актриса.





Хаматова рассказала, что посещает уроки латышского языка. Она также добавила, что после 24 февраля и переезда разучилась планировать.

Вдруг выяснилось, что это все может в одну секунду исчезнуть. Наверное, это еще некая внутренняя травма, почему я боюсь сейчас планировать. Раньше я планировала отпуск за год — не успел кончиться один, я уже планировала другой на всякий случай. А сейчас я вдруг обнаружила, что у меня начнется отпуск, а я даже не понимаю, что в нем делать,

— сказала Хаматова.

В репертуаре Хаматовой сейчас также есть моноспектакль "Орфей", который она скоро представит в Таллине. По словам актрисы, это "очень личная программа" из стихов, которые "помогают жить".

Надя Бесчетникова