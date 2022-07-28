День Крещения Руси 28 июля 2022 года: колокольный звон-благовест и крестный ход
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День Крещения Руси 28 июля 2022 года: колокольный звон-благовест и крестный ход

День Крещения Руси 28 июля 2022 года: колокольный звон-благовест и крестный ход

В День Крещения Руси 28 июля 2022 года, государственную памятную дату в Российской Федерации, в стране пройдет крестный ход в честь праздника. В этот день, в России проводят множество духовных мероприятий, приуроченных к этой дате. В этот день есть свои особые традиции, которые церковь не нарушает.


День Крещения Руси 28 июля 2022 года

31 мая 2010 года президент России установил законный праздник День Крещения Руси. Он является также Днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. Поскольку праздник является просто памятной датой, то он не выходной.


По традиции в православных церквях по всей стране в День Крещения Руси совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме начинают звонить колокола. Причем эта традиция получила распространение не только в России, но и в некоторых других странах постсоветского пространства, например, в Беларуси и Молдове.

«По благословению предстоятеля, 28 июля, в полдень по местному времени, в каждом храме и монастыре РПЦ, где есть такая возможность, прозвучит колокольный звон-благовест “Слава Тебе, Боже!”», – сообщает Патриаршая пресс-служба.

В этот день совершается крестный ход — так православные верующие прославляют свою веру, Бога и князя Владимира. Также в этот праздник принято вспоминать свое собственное крещение, предаться раздумьям о том, что значит Бог в жизни человека.


Что необходимо сделать в День Крещения Руси 28 июля


Праздник День Крещения Руси является церковным. Поэтому служители церкви призывают верующих посетить сначала вечернюю службу, а затем и всенощную. Каждый верующий христианин должен проявить некую самоотдачу в этот день, а потому рекомендуется посетить и утреннюю литургию.

Сделать это нужно еще и потому, что именно в этот день в храме концентрируется огромное количество священных православных реликвий. Если есть такая возможность, то в этот день нужно посетить любимые места князя Владимира, а также церкви, которые посвящены этому великому человеку.

Если такой возможности нет, тогда можно просто вспомнить таинство крещения, его важность для каждого верующего, а также прочесть «Символ Веры».


Что запрещено делать в День Крещения Руси

В День Крещения Руси не следует работать вообще. В принципе, церковь не запрещает физический труд, но лучше все-таки отказаться от него в этот день. Служители церкви даже советуют приготовить еду заранее, чтобы данный праздник провести отдыхая и набираясь сил.

Категорически запрещается в этот день скандалить, злословить, ссориться и провоцировать конфликтные ситуации. Это светлый праздник, а потому нужно очистить свои помыслы от негатива и крамольных мыслей.

Нельзя в День Крещения Руси переедать, употреблять спиртные напитки, вступать в интимную связь. Даже супругам в этот день стоит отказаться от любовных утех.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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